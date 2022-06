Grifols Procleix Plasmodium Assay erhält als erster CE-Kennzeichnung fürMalaria-Blut-Screening

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -- Der Procleix Plasmodium Assay ist ein Nukleinsäuretest (NAT), der das Vorhandensein von Plasmodium nachweist, einem protozoischen Parasiten, der weltweit Malaria verursacht und ein erhebliches Risiko für die Sicherheit und Verfügbarkeit von Blut darstellt.- Das Screening von Blutspendern mit dem Test kann das Risiko der durch Transfusionen übertragenen Malaria (TTM) verringern und die Verfügbarkeit von Blut verbessern, indem die Zahl der aufgrund des Malariarisikos abgelehnten und zurückgestellten Spender verringert wird.- Die CE-Kennzeichnung für den Procleix Plasmodium Assay stärkt das Grifols Procleix Portfolio für das Blutspender-Screening und ist ein weiteres Beispiel für das Engagement des Unternehmens für sichere Bluttransfusionen weltweit.Grifols gab heute bekannt, dass sein Procleix Plasmodium Assay die CE-Kennzeichnung erhalten hat, die erste für ein automatisiertes Nukleinsäuretestsystem (NAT), das speziell für das Screening von Blutspendern auf Malaria validiert wurde. Grifols (MCE: GRF, MCE: GRF.P, NASDAQ: GRFS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung von aus Plasma gewonnenen Therapien und in der Entwicklung innovativer diagnostischer Lösungen.Der Procleix Plasmodium Assay, der für NAT entwickelt wurde, zielt darauf ab, die Blutsicherheit durch den Nachweis von Plasmodium zu verbessern. Plasmodium ist ein durch Mücken übertragener Parasit, der Malaria verursacht und weltweit für mehr als 240 Millionen Infektionen und 620.000 Todesfälle jährlich verantwortlich ist[1].Der Test verwendet eine Vollblutprobe und weist ribosomale RNA (rRNA) nach, die in Tausenden von Kopien pro Parasit vorhanden ist, was eine gleichwertige Empfindlichkeit sowohl bei Einzel- als auch bei Sammelproben ermöglicht. Derzeit wird das Malariarisiko bei Blutspendern in der Regel anhand eines Fragebogens bewertet, in dem Spender, die angeben, in Malaria-endemische Gebiete gereist zu sein oder sich dort aufgehalten zu haben, vorübergehend zurückgestellt werden. Blutbanken und Blutspendezentren könnten entscheiden, dass eine Zurückstellung unnötig ist, wenn die Spender mit dem Procleix Plasmodium Assay negativ getestet wurden.„Wir freuen uns, die CE-Zertifizierung eines weiteren Procleix-Tests bekannt geben zu können, die das kontinuierliche Engagement von Grifols für die Transfusionssicherheit unterstreicht", so Antonio Martínez, Präsident der Grifols Diagnostic Business Unit. „Die Zertifizierung des Procleix Plasmodium Assay verbessert die Fähigkeit der Blutbanken in Europa, sicherere Bluttransfusionen anzubieten."Der Procleix Plasmodium Assay wird in allen Märkten erhältlich sein, die die CE-Zertifizierung akzeptieren, sobald alle zusätzlichen Registrierungsanforderungen und Meldepflichten erfüllt sind.Über den Procleix Plasmodium AssayDer Procleix Plasmodium Assay ist ein Nukleinsäuretest (NAT), der magnetisch basiertes Target Capture, transkriptionsvermittelte Amplifikation (TMA) und Chemilumineszenz verwendet, um das Vorhandensein spezifischer ribosomaler RNA-Sequenzen von fünf Arten von Plasmodium-Parasiten, die Malaria beim Menschen verursachen (P. falciparum, P. knowlesi, P. malariae, P. ovale und P. vivax), in Vollblutproben von Blutspendern nachzuweisen.Die hohe Sensitivität und Spezifität der Procleix-Technologie ermöglicht den Erregernachweis, um das Risiko einer Transfusion von infiziertem Blut oder Blutbestandteilen zu verringern, selbst wenn der Spender keine Symptome zeigt und herkömmliche Screening-Verfahren nicht in der Lage sind, das Vorhandensein des Erregers oder der Antikörper dagegen nachzuweisen. Der Assay läuft auf dem weit verbreiteten Procleix Panther System, einem automatisierten NAT-Gerät von Grifols.Über das das Procleix Panther SystemDas Procleix Panther System automatisiert alle Aspekte des NAT-basierten Blutscreenings auf einer einzigen, integrierten Plattform und ist in der Lage, den höchsten Ergebnisdurchsatz pro Quadratmeter zu liefern. Es macht die Stapelverarbeitung überflüssig und kombiniert eine erhöhte Walk-Away-Zeit mit intuitivem Design für eine einfache Bedienung. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.diagnostic.grifols.com.Über GrifolsGrifols ist ein globales Gesundheitsunternehmen, das 1909 in Barcelona gegründet wurde und sich für die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Menschen weltweit einsetzt. Seine vier Geschäftsbereiche - Bioscience, Diagnostic, Hospital und Bio Supplies - entwickeln, produzieren und vermarkten innovative Lösungen und Services, die in mehr als 110 Ländern verkauft werden.Als Pionier in der Plasmabranche betreibt Grifols ein wachsendes Netz von Spendezentren weltweit. Das Unternehmen verarbeitet das gesammelte Plasma in unentbehrliche Medikamente zur Behandlung chronischer, seltener und manchmal lebensbedrohlicher Krankheiten um. Als anerkannter Marktführer in der Transfusionsmedizin bietet Grifols auch ein umfassendes Portfolio an Lösungen, die die Sicherheit von der Spende bis zur Transfusion erhöhen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Instrumente, Informationen und Dienstleistungen an, die es Krankenhäusern, Apotheken und medizinischem Fachpersonal ermöglichen, auf effiziente Weise eine fachgerechte medizinische Versorgung zu gewährleisten.Grifols, mit mehr als 23.000 Mitarbeitern in 30 Ländern und Regionen, hat sich einem nachhaltigen Geschäftsmodell verschrieben, das den Standard für kontinuierliche Innovation, Qualität, Sicherheit und ethische Führung setzt.Im Jahr 2021 beliefen sich die wirtschaftlichen Auswirkungen von Grifols in seinen Hauptgeschäftsländern auf 7,7 Milliarden Euro. Außerdem schuf das Unternehmen 141.500 Arbeitsplätze, einschließlich indirekter und induzierter Arbeitsplätze.Die A-Aktien des Unternehmens sind an der spanischen Börse notiert, wo sie Teil des Ibex-35 sind (MCE:GRF). Die stimmrechtslosen Aktien der Klasse B von Grifols sind am Mercado Continuo (MCE:GRF.P) und über ADRs an der amerikanischen NASDAQ (NASDAQ:GRFS) notiert.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.grifols.comRECHTLICHER HINWEISBei den in diesem Bericht enthaltenen Fakten und Zahlen, die sich nicht auf historische Daten beziehen, handelt es sich um "Zukunftsprognosen und Annahmen". Wörter und Ausdrücke wie "glauben", "hoffen", "antizipieren", "vorhersagen", "erwarten", "beabsichtigen", "sollten", "anstreben", "es wird geschätzt", "zukünftig" und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf die Grifols Gruppe beziehen, werden verwendet, um zukünftige Projektionen und Annahmen zu kennzeichnen. Diese Ausdrücke spiegeln die Annahmen, Hypothesen, Erwartungen und Vorhersagen des Managementteams zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wider, die einer Reihe von Faktoren unterliegen, die dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen können. Die künftigen Ergebnisse der Grifols-Gruppe könnten durch Ereignisse beeinflusst werden, die mit ihren eigenen Aktivitäten zusammenhängen, beispielsweise ein Mangel an Rohstoffen für die Herstellung ihrer Produkte, das Auftauchen von Konkurrenzprodukten auf dem Markt oder Änderungen des regulatorischen Rahmens der Märkte, auf denen sie tätig ist. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts hat die Grifols-Gruppe die erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um die potenziellen Auswirkungen dieser Ereignisse abzuschwächen. Grifols S.A. übernimmt keine Verpflichtung, Zukunftsprognosen oder Annahmen zu veröffentlichen, zu revidieren oder zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Umstände nach dem Datum der Erstellung dieses Berichts anzupassen, es sei denn, dies ist durch die geltende Gesetzgebung ausdrücklich vorgeschrieben. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien gemäß den Bestimmungen der folgenden spanischen Gesetzgebung dar: Königliches Gesetzesdekret 4/2015 vom 23. Oktober zur Genehmigung der Neufassung des Gesetzes über den Wertpapiermarkt; Königliches Gesetzesdekret 5/2005 vom 11. März und/oder Königliches Dekret 1310/2005 vom 4. November sowie alle Verordnungen zur Weiterentwicklung dieser Gesetze. Darüber hinaus stellt dieses Dokument kein Kauf-, Verkaufs- oder Tauschangebot oder eine Aufforderung zu einem Kauf-, Verkaufs- oder Tauschangebot von Wertpapieren oder eine Aufforderung zu einer Abstimmung oder Genehmigung in einer anderen Rechtsordnung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden von den externen Wirtschaftsprüfern der Grifols-Gruppe weder überprüft noch kontrolliert.[1] WHO - Weltgesundheitsorganisation. Merkblatt zu Malaria. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria (Abgerufen am 21. April 2022)Logo: https://mma.prnewswire.com/media/847347/Grifols_Logo.jpgPressekontakt:Pressestelle - media@grifols.com; Tel. +34 93 571 00 02; Pressestelle Deutschland - Rüdiger Litzba; litzba@delta-communications.de; Tel. +49 151 2122 9144Original-Content von: Grifols, übermittelt durch news aktuell