Grifols' Procleix Panther System mit Automation Ready Technology (ART) erhält die CE-Kennzeichnung

Barcelona, Spanien (ots) -- ART ermöglicht eine höhere Effizienz der Arbeitsabläufe, einschlankes Probenmanagement und unterstützt Labore auf ihrem Wegzur Vollautomatisierung- Das Procleix Panther System mit ART verbessert dieBenutzerfreundlichkeit des Systems, verlängert dieWalk-Away-Zeit des Bedieners und ermöglicht es Laboren,effiziente Konfigurationen auszuwählen, die für aktuelle oderzukünftige Automatisierungsanforderungen bei derBlutspenderkontrolle geeignet sind- Das Grifols ART-Programm ist eine plattformübergreifende,langfristige Forschungs- und Entwicklungsinitiative, diekontinuierliche Fortschritte bei der Optimierung derLaborabläufe ermöglichtGrifols (MCE: GRF, MCE: GRF.P und NASDAQ: GRFS), weltweit führendals Hersteller von plasmagestützten Medikamenten und in derEntwicklung innovativer Diagnoselösungen, gab heute bekannt, dass dasUnternehmen die CE-Kennzeichnung für das Procleix Panther System mitART erhalten hat.Basierend auf dem Erfolg des Procleix Panther Systems bietet dieART-Technologie bedeutende Hard- und Softwareverbesserungen, dieBlutbanken aller Größen unterstützen, beispielsweise bei Vernetzungvon Geräten und beim Informationsaustausch.ART unterstützt Labore dabei, eine vollständigeProbenautomatisierung zu erreichen. Es bietet eine bessere Kontrolleüber Arbeitsabläufe und Personaleinsatz, von Standardprozessen bishin zu komplexeren Prozessen. Es ermöglicht außerdem den Anschlussvon bis zu 16 Geräten an ein Track-System für die automatisierteProbenhandhabung. Mit dem Procleix Panther System mit ART soll dieführende Position des Unternehmens in diesem Marktsegment gestärktwerden. Es wird in allen Märkten verfügbar sein, die dieCE-Kennzeichnung akzeptieren, nachdem alle zusätzlichenRegistrierungsanforderungen erfüllt sind, während die Registrierungfür andere Märkte derzeit läuft."Die CE-Kennzeichnung ist ein weiterer entscheidender Moment inunserem Unternehmen hinsichtlich der Zusammenarbeit mit Blutbankenweltweit, um die Sicherheit von Blutspenden zu verbessern und dieArbeitsabläufe angesichts zunehmender Arbeitsbelastung undPersonalengpässe zu optimieren", so Carsten Schroeder, President undCEO, Grifols Diagnostic Solutions Inc. "Als Teil unserer Mission, dasWohlbefinden der Patienten und die Sicherheit des Blutes weltweit zuverbessern, setzen wir weiterhin auf Innovation durch effiziente,vielseitige und benutzerorientierte Lösungen."Über das Grifols Procleix Panther SystemDas Procleix Panther System automatisiert alle Prozesse der NAT(Nucleic Acid Technology)-basierten Blutuntersuchung auf einereinzigen, integrierten Plattform und ist in der Lage, den höchstenDurchsatz pro Quadratmeter zu liefern. Es macht die Batch-Testungüberflüssig und kombiniert Vollautomatisierung mit intuitivem Designfür eine einfache Bedienung.Die Verbesserungen der ART-Technologie erhöhen die Vielseitigkeitdes Systems weiter und bieten adaptierbare Optionen und mehrOn-Demand-Funktionen, um den sich wandelnden Bedürfnissen und Budgetsvon Blutbanken weltweit gerecht zu werden.Über Procleix NAT-LösungenHeute werden Procleix-Systeme häufiger als alle anderenNAT-Blut-Screening-Produkte für die Untersuchung von Blutspenden aufder ganzen Welt verwendet. Sie beinhalten Tests für HIV,Hepatitis-Viren (A, B, C und E), West-Nile-Virus, Zika-Virus,Dengue-Virus, Babesia und mehr.Über GrifolsGrifols ist ein globales Gesundheitsunternehmen, das 1909 inBarcelona gegründet wurde und sich der Verbesserung der Gesundheitund des Wohlbefindens vom Menschen auf der ganzen Welt verschriebenhat. Die vier Geschäftsbereiche Bioscience, Diagnostic, Hospital undBio Supplies entwickeln, produzieren und vermarkten innovativeLösungen und Dienstleistungen in mehr als 100 Ländern. Als Pionierauf dem Gebiet der Plasmaforschung ist Grifols eines der größtenPlasmaunternehmen mit einem wachsenden Netzwerk von Spendenzentrenweltweit. Grifols verarbeitet gesammeltes Plasma zu lebenswichtigenMedikamenten zur Behandlung seltener, chronischer und manchmallebensbedrohlicher Erkrankungen. Als anerkannter Marktführer in derTransfusionsmedizin bietet Grifols weiterhin ein umfassendesPortfolio an Lösungen, die die Sicherheit von der Spende bis zurTransfusion erhöhen. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Geräte,Informationen und Dienstleistungen, die es Krankenhäusern, Apothekenund medizinischem Fachpersonal ermöglichen, eine kompetentemedizinische Versorgung effizient zu gewährleisten.Grifols beschäftigt über 22.000 Mitarbeiter in 30 Ländern und hatsich zu einem nachhaltigen Geschäftsmodell verpflichtet, das denStandard für kontinuierliche Innovation, Qualität, Sicherheit undethische Führung in der Branche setzt.Die Klasse-A-Aktien des Unternehmens sind an der spanischen Börseals Teil des Ibex-35 (MCE:GRF) notiert. Die Produktregistrierung und Verfügbarkeit variieren je nach Land.
Procleix ist ein eingetragenes Warenzeichen von Grifols Worldwide
Operations Limited.
Panther ist ein eingetragenes Warenzeichen von Hologic Inc.