Griffon: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Für die Aktie Griffon stehen per 23.07.2018 18,3 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Griffon zählt zum Segment "Bauprodukte".Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Griffon einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Griffon jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Griffon-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Griffon-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Griffon vor. Unterm Strich erhält Griffon somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Weiterlesen...