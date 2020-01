Griffon: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Griffon, die im Segment "Bauprodukte" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 04.01.2020, 11:18 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 20.26 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Griffon einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Griffon jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Griffon hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 1,48 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.11%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,64 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Griffon-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Griffon vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 21 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (20,27 USD) ausgehend um 3,6 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Griffon von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Die Aktie von Griffon gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 15,67 insgesamt 69 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauprodukte", der 51,37 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".