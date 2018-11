Griffon: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "Encavis":

Für die Aktie Griffon aus dem Segment "Bauprodukte" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse New York am 23.11.2018 ein Kurs von 11,83 USD geführt.

Unser Analystenteam hat Griffon auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 2,21 Prozent liegt Griffon 0,25 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Home & Office Products" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,96. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Griffon-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 18,19 USD. Der letzte Schlusskurs (11,83 USD) weicht somit -34,96 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (14,5 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-18,41 Prozent), somit erhält die Griffon-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Griffon-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Fundamental: Griffon ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Home & Office Products) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 12,39 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 74 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 48,24 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.