Griffin Mining Ltd: Transaktion in eigenen Aktien

Quelle: IRW Press

Griffin Mining Ltd / Ticker: GFM / Index: AIM / Sector: Mining & Exploration

22. März 2021. Griffin Mining Limited – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/griffin-mining-ltd/ – gibt bekannt, dass das Unternehmen am 22. März 2021 über Panmure Gordon (UK) Limited 15.000 Stammaktien zu je 0,01 Dollar („Stammaktien") an der London Stock Exchange (Londoner Börse) gemäß den Bedingungen seines am 25. Februar 2021 bekannt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung