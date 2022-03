Griechischer Außenminister will Hilfsgüter nach Mariupol bringen

ATHEN (dpa-AFX) - Der griechische Außenminister Nikos Dendias hat eine Mission für Lieferungen humanitärer Hilfsgüter in die umkämpfte ukrainische Stadt Mariupol angekündigt. Er habe veranlasst, dass sowohl an die ukrainische als auch an die russische Seite entsprechende diplomatische Noten gesendet werden, teilte sein Ministerium am Dienstag mit. "Ich beabsichtige, diese Hilfe in Abstimmung mit dem (...) Internationalen Komitee vom Roten Kreuz persönlich zu begleiten", sagte er.

Dendias sicherte außerdem zu, dass Athen sich in Koordination mit der EU am Wiederaufbau von Mariupol beteiligen werde, sobald dies möglich sei. Griechenland pflegt besondere Beziehungen zu der ostukrainischen Hafenstadt. In der Region leben schätzungsweise 100 000 Ukrainer griechischer Abstammung. Mariupol sei mittlerweile durch die russischen Angriffe fast völlig zerstört, berichtete vor zwei Tagen der griechische Konsul Manolis Androulakis bei seiner Rückkehr nach Athen. Androulakis war der letzte westliche Diplomat, der die Stadt verlassen hat./axa/DP/eas