Griechische Wirtschaft wächst im zweiten Quartal

ATHEN (dpa-AFX) - Die griechische Wirtschaft wächst wieder deutlich: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) habe im zweiten Quartal um 0,8 Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum zugelegt, berichtete das Statistikamt Elstat am Freitag.



Auch im Vergleich mit dem ersten Quartal 2017 gab es ein Plus: Die Wirtschaftsleistung wuchs demnach um 0,5 Prozent.

Wirtschaftsexperten sagten im griechischen Rundfunk, die Lage werde sich dank des Touristenansturms, der in diesem Sommer "alle Rekorde" breche, weiter deutlich bessern. Die Tourismusbranche in Griechenland hofft dieses Jahr auf Einnahmen von rund 14,5 Milliarden Euro. Das wären fast eine Milliarde Euro mehr als im Vorjahr./tt/DP/edh