Griechische Regionalverwaltung will berüchtigtes Flüchtlingscamp auf Lesbos schließen lassen / SOS-Kinderdörfer: 10-jährige Kinder in Camp Moria versuchen sich umzubringen

Athen (ots) - Gewalt, Krankheiten, mangelnde Versorgung: In demberüchtigten Flüchtlingscamp Moria auf der griechischen Insel Lesboswerden die Zustände immer dramatischer. Jetzt droht die nordägäischeRegionalverwaltung damit, rechtliche Schritte einzuleiten und dasCamp schließen zu lassen, wenn die griechische Regierung nichtschnell Abhilfe schafft. Das berichten die SOS-Kinderdörfer weltweit.George Protopapas, Leiter der SOS-Kinderdörfer in Griechenland,sagt: "Das Camp ist ein Verstoß gegen jegliche Menschenrechte. Kinderleben hier ohne Schutz, in ständiger Angst und unter katastrophalenhygienischen Bedingungen. Sie haben keine Möglichkeit zur Schule zugehen, bekommen keine psychologische Unterstützung. An einem Ort, andem ihnen geholfen werden sollte, werden sie erneut traumatisiert. Esgeht ihnen so schlecht, dass sie sich selbst verletzen und bereitsZehnjährige Selbstmordversuche unternommen haben."In dem ursprünglich auf 3100 Menschen ausgelegten Camp lebtenaktuell fast 9000 Menschen, darunter etwa 2500 Kinder, 70 Prozentkämen aus Syrien, Irak und Afghanistan, wobei die Zahlen schwankendseien. George Protopapas sagt: "Solange das Wetter mitspielt,flüchten die Menschen weiterhin über das Meer nach Lesbos. Im Augustlandeten im Schnitt täglich 114 Menschen auf der Insel - in demGlauben, dem Horror entkommen zu sein. Im Camp Moria erwartete siedie nächste Hölle!"Für Protopapas ist Camp Moria das Resultat der europäischeFlüchtlingspolitik. "Jetzt braucht es eine europäische Lösung, damitsich endlich etwas ändert!"Die SOS-Kinderdörfer unterstützen Flüchtlinge in Griechenland aufvielfältige Weise. Unweit von Camp Moria haben sie im Camp Kara TepeKinder-Schutzzenten errichten und bieten Unterricht, psychologischeBetreuung und Spielmöglichkeiten an. Auf dem Festland betreuen sieunbegleitete minderjährige Flüchtlinge.