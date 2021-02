Griechische Corona-Zahlen trotz Lockdown höher als erwartet

ATHEN (dpa-AFX) - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Griechenland stärker gestiegen als von Experten angenommen.



Am Dienstagnachmittag meldete die griechische Gesundheitsbehörde 2147 neue Fälle binnen 24 Stunden. Zu Beginn des harten Lockdowns für den Großraum Athen vor knapp zwei Wochen waren es landesweit noch 1526 Neu-Infektionen am Tag. Mit einem Höhepunkt der Fallzahlen seit dem Start des Lockdowns hatte der Corona-Krisenstab der Regierung zwar gerechnet - allerdings nicht mit einem so starken Anstieg, heißt es.

Fast die Hälfte aller aktuellen Neu-Infektionen wurden der Behörde zufolge im Großraum Athen mit seinen vier Millionen Einwohnern registriert. Damit scheint es sicher, dass die Regierung den harten Lockdown für stark betroffene Regionen wie die Hauptstadt um mindestens eine Woche verlängern wird. Ursprünglich war geplant, dass die Maßnahmen am Monatsende, also an diesem Sonntag, gelockert werden und Geschäfte zumindest unter Auflagen wieder öffnen könnten. Mit einer endgültigen Entscheidung über eine Verlängerung des Lockdowns wird nun am Freitag anlässlich des wöchentlichen Zusammentreffens des Krisenstabs gerechnet./axa/DP/fba