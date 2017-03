Griechenland wartet auf Freigabe weiterer Hilfsmilliarden

ATHEN/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die internationalen Geldgeber haben ihre Kontrollen des griechischen Spar- und Reformprogramms noch nicht abgeschlossen.



Nach Expertengesprächen in Brüssel blieb auch zunächst offen, ob noch vor der nächsten Sitzung der Eurogruppe in einer Woche ein Durchbruch für die Freigabe weiterer Kredite an Athen gelingt. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Verhandlungskreisen in Athen und Brüssel. Die EU-Kommission erklärte, es gebe noch kein Datum.

Die Zeit drängt für Griechenland. Erst nach einer erfolgreichen Überprüfung können weitere Milliarden ausgezahlt werden. Im Juli muss Griechenland mehr als sieben Milliarden Euro an verschiedene Gläubiger zahlen. Das Geld dafür hat Athen derzeit nicht.

Zum Abschluss der Überprüfung des Reformprogramms sollen Experten der Gläubiger noch einmal nach Athen reisen. Ob dies schon in den nächsten Tagen geschieht, werde noch besprochen, hieß es in Brüssel. Aus Regierungskreisen in Athen hieß es, dass eine gemeinsame Arbeitsgruppe am späten Donnerstagabend vereinbart habe, den Euro-Finanzministern die Reise der Experten vorzuschlagen. Die Eurogruppe tagt nächsten Freitag auf Malta.

Griechenland hängt seit 2010 am Tropf internationaler Geldgeber. Die Athener Regierung hatte 2015 im Gegenzug für ein Hilfspaket von bis zu 86 Milliarden Euro umfangreiche Reformen zugesagt.

Die internationalen Geldgeber fordern von der griechischen Regierung weitere Sparmaßnahmen in Höhe von 3,6 Milliarden Euro. Es geht in erster Linie um die Senkung des Einkommensteuer-Freibetrags von heute 8636 Euro auf etwa 6000 Euro pro Jahr. Zudem werden weitere Rentenkürzungen gefordert. Auch tiefe Einschnitte im Arbeits- und Streikrecht werden gefordert. Das größte Problem sei, ab wann die neuen Rentenkürzungen gelten sollen, berichtete die Athener Zeitung "Ta Nea". Das konservative Athener Blatt "Kathimerini" wertete dagegen die Probleme lägen im Bereich Arbeitsrecht-Reformen./tt/DP/tos