Griechenland lockert Corona-Beschränkungen etappenweise

ATHEN (dpa-AFX) - Griechenland wird die Corona-Sperren vom nächsten Montag an in mehreren Etappen langsam aufheben.



Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis kündigte am Dienstag im Staatsfernsehen Lockerungen "Schritt für Schritt" an. Am 4. Mai dürfen Friseursalons, Elektrogeschäfte und Buchhandlungen wieder aufmachen. Zudem darf man dann wieder ohne Einschränkungen auf die Straße. Der Unterricht für die Schüler der letzten Klasse des Gymnasiums soll am 11. Mai wieder beginnen.

Erst in den Wochen nach dem 4. Mai sollen auch die größeren Geschäfte und Einkaufszentren, die anderen Schulklassen und im Juni auch stufenweise die Hotels wieder öffnen. Der Neustart des internationalen Flugverkehrs soll innerhalb der EU besprochen werden. Griechenland hat inzwischen europaweit eine der geringsten Sterblichkeitsraten pro 100 000 Einwohner./tt/DP/men