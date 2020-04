Griechenland legt erfolgreich 7-jährige Anleihe auf

ATHEN (dpa-AFX) - Griechenland hat sich am Mittwoch mit einer 7-jährigen Staatsanleihe frisches Geld in Höhe von zwei Milliarden Euro beschafft.



Die Rendite lag bei zwei Prozent. Dies teilte der griechische Finanzminister Christos Staikouras mit. "Trotz der schwierigen Umstände, die die (Coronavirus) Pandemie erzeugt, hat es Griechenland geschafft", hieß es in einer Erklärung des Finanzministers.

Das letzte Hilfsprogramm für Griechenland ist im August 2018 ausgelaufen. Athen steht seitdem zunehmend wieder auf eigenen Beinen und kann sich selbst Geld am Kapitalmarkt leihen. Für zehnjährige griechische Staatsanleihen liegen die Renditen zurzeit bei zwei Prozent. Auf dem Höhepunkt der schweren Finanzkrise im Jahr 2012 lagen diese Renditen bei mehr als 35 Prozent./tt/DP/fba