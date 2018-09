Griechenland: Immer mehr Kinder versuchen sich im Lager in Moria das Leben zu nehmen - Ärzte ohne Grenzen fordert Evakuierung in andere EU-Staaten

Athen/Berlin (ots) - Alle Kinder und andere besonders verletzlicheMenschen müssen umgehend aus dem Flüchtlingslager in Moria auf Lesbosin Sicherheit gebracht werden. Sie müssen in Unterkünfte auf demgriechischen Festland und in andere Staaten der Europäischen Unionverlegt werden, fordert Ärzte ohne Grenzen. Das völlig überfüllteLager in Moria bietet den meist durch Krieg und GewaltTraumatisierten keinerlei Schutz und belastet diese im Gegenteilpsychisch und physisch noch mehr. Fast ein Viertel der Kinder undJugendlichen, mit denen Mitarbeiter der internationalenHilfsorganisation in diesem Frühjahr Therapiegespräche führten,hatten daran gedacht oder versucht, sich umzubringen oder verletztensich selbst."Diese Kinder kommen aus Ländern, in denen Krieg herrscht, und wosie extreme Gewalt und Traumatisches erlebt haben. Anstatt dass siein Europa Schutz und Hilfe bekommen, werden sie Angstsituationen,Stress und weiterer, auch sexueller Gewalt ausgesetzt", beschreibtDeclan Barry, medizinischer Koordinator von Ärzte ohne Grenzen inGriechenland. "Darüber hinaus ist die Umgebung gesundheitsschädlich.Als Folge erleben wir viele Fälle von wiederkehrendem Durchfall undHautinfektionen bei Kindern aller Altersgruppen. Angesichts derÜberfüllung und der unhygienischen Zustände im Camp ist das Risikovon Krankheitsausbrüchen sehr hoch."In einer Gruppentherapie für Kinder und Jugendliche im Alter vonsechs bis 18 Jahren beobachteten die Teams von Ärzte ohne Grenzenzwischen Februar und Juni dieses Jahres, dass 18 der 74 jungenPatienten sich selbst verletzten, versucht hatten, sich umzubringen,oder daran gedacht haben, Suizid zu begehen. Andere der Kinder undJugendlichen litten unter starker Beeinträchtigung derSprachfähigkeit, Panikattacken, Angstzuständen, aggressivenGewaltausbrüchen und ständigen Albträumen.Die Strategie, Flüchtlinge und Migranten auf den griechischenInseln zu sammeln, hat dazu geführt, dass mehr als 9.000 Menschen aufunbestimmte Zeit im Camp in Moria feststecken, das nur für 3.100Menschen ausgelegt ist. Ein Drittel von ihnen sind Kinder. Allein inden ersten beiden Septemberwochen kamen mehr als 1.500 neue Menschenauf Lesbos an. Da es keinen Platz mehr für sie gab, leben sie nunohne Unterkunft, ohne ausreichend Essen und mit einem extremeingeschränkten Zugang zu medizinischer Versorgung. Die Teams vonÄrzte ohne Grenzen haben viele Kinder behandelt, die eigentlichdringend in Athen medizinisch versorgt werden müssten. Weil es fürsie aber auf dem Festland keine Unterbringung gibt, müssen sie ineinem Umfeld weiterleben, in dem ihre körperliche und psychischeVerfassung sich noch verschlechtern."Seit drei Jahren fordert Ärzte ohne Grenzen von der griechischenRegierung und der Europäischen Union, dass sie Verantwortungübernehmen für ihr kollektives Versagen und nachhaltige Lösungenschaffen, um diese katastrophale Situation zu beenden", sagt LouiseRoland-Gosselin, Landeskoordinatorin von Ärzte ohne Grenzen inGriechenland. "Es ist Zeit, die verletzlichsten Menschen unverzüglichin Sicherheit zu bringen und diesen endlosen Kreislauf aus Notfall,Entspannung und schrecklichen Bedingungen in Moria zu beenden. Es istZeit, den EU-Türkei-Deal zu beenden."Ärzte ohne Grenzen arbeitet seit 2017 in Moria mit denSchwerpunkten Pädiatrie, psychologische Unterstützung für Kindersowie Beratung zur Familienplanung. Außerdem betreibt dieOrganisation seit Oktober 2016 eine Klinik für psychische Gesundheitin Mytilini.Pressekontakt:Kontakt: Daniela Zinser, Tel. 030 700 130 357,daniela.zinser@berlin.msf.org, Twitter: @msf_deOriginal-Content von: Ärzte ohne Grenzen, übermittelt durch news aktuell