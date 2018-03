GreyOrange präsentiert den mit KI ausgestatteten Butler PickPalTM zur Revolutionierung der autonomen Auftragsabwicklung in Logistikzentren

- Als neueste Innovation für die autonome Auftragsabwicklung inHochgeschwindigkeit ermöglicht der Butler PickPal ein ganz neuesLevel an Effizienz und Kosteneinsparung bei der Kommissionierung- Kollaborativer Roboter, der KI mit maschinellem Sehenverbindet, um das Kommissionieren von sehr heterogenenArtikelbeständen in eCommerce-Fulfillment-Zentren zu revolutionierenund den Durchsatz mehr als zu verdoppeln- Hochentwickeltes maschinelles Lernen ermöglicht dem Roboterselbständige Entscheidungen im Rahmen des Kommissionierens aus einergroßen Vielfalt von Artikelverpackungen bis zu 4 kgHannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - Das Robotik- undSupply-Chain-Automatisierungsunter­nehmen GreyOrange(http://www.greyorange.com/) verkündete auf der LogiMat 2018 inStuttgart den Start der Beta-Phase seiner autonomenKommissionierlösungen der nächsten Generation: Butler PickPal.Mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) und "maschinellem Sehen"eröffnet der Butler PickPal eine völlig neue Dimension der Effizienzim Kommissionierprozess. Er arbeitet nahtlos mit demRoboter-basierten Ware-zu-Per­son-Kommissioniersystem Butler(TM)zusammen, so dass in Logistiklägern sehr schnelle Arbeitsabläufedurch die Automatisierung der Kommissionierung und Auftragsabwicklungermöglicht werden.Der Butler PickPal stellt eine Lösung für die Herausforderungendurch den globalen Boom im eCom­merce dar, der angesichts des immerintensiveren Wettbewerbs eine schnellere, präzisere undkosten­günstigere logistische Bestellabwicklung erfordert. Vertikaleund horizontale eCommerce-In­dustrien, die mit einer höchst breitenund heterogenen Artikelvielfalt arbeiten, benötigen kürzeste Zei­tenim Fulfillment mit einer Artikelkommissionierung höchster Präzession.Dazu Akash Gupta, Chief Technology Officer von GreyOrange: "Durchdie enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden erkennen wir, dass derKommissionierprozess innerhalb des eCommerce-Fulfill­ments einenhohen Prozentsatz der Personalressourcen im Lager bindet. DaUnternehmen sich zu­nehmend steigenden Herausforderungen bei derRekrutierung von Mitarbeitern gegenübersehen, er­öffnet eineAutomatisierung Lösungen, um die Produktivität zu steigern, Kosten zureduzieren und die Auftragsdurchlaufzeit zu verbessern. Dem Markt fürkollaborative Roboter steht in den nächsten Jah­ren ein rasantesWachstum bevor. So sollen in diese Sparte bis 2025 bereits 34 % derglobalen Aus­ga­ben in der Robotik fließen. Dabei wird das stärksteWachstum bei den kollaborativen Robotern im Warenumschlagssegmenterwartet, da immer mehr Unternehmen diese neue Technologie in ihrePro­zesse implementieren. Wir freuen uns, auch in diesem Segmentvertreten zu sein und zu unterstützen, indem wir ein ganz neues Levelan Effizienz in der letzten Lieferphase für eCommerce-Unternehmenrealisieren."Der Butler PickPal wurde konzipiert, den Prozess der autonomenAuftragsabwicklung zu revolutio­nie­ren und die Zeitdauer derBestellabwicklung drastisch zu reduzieren. Ermöglicht wird dies durcheine schnelle und präzise Erkennung der einzelnen Artikel undKommissionierung aus den Lagerregalen. Der PickPal ist einkollaborativer Roboter, der direkt neben einem Lagerarbeiter an derKommissionie­rung, Kon­solidierung und Abwicklung von Bestellungenarbeitet. Zusammen kann er auf diese Weise 500-600 Picks pro Stundeerreichen und so den Durchsatz einer Kommissionierstation leichtverdop­peln. Nähere Details dazu unterhttp://www.greyorange.com/pdf/Butler_Pickpal.pdfDurch die innovative Kombination eines Scansystems und einessechsachsigen Roboterarms wird eine einzigartige Lösung erreicht, diedie Zeitdauer für die Bearbeitung und Kommissionierung vonBestellungen erheblich verkürzt. Dank ausgeklügelter Algorithmen fürdas Maschinensehen erkennt der Butler PickPal den jeweiligen Artikel,der aus den Regalen zu entnehmen ist. Mithilfe von KI-ba­sierterBestellverarbeitung kann er bis zu 48 Bestellungen gleichzeitigbearbeiten.Der Butler PickPal kann unterschiedlichste Artikelverpackungen wieKartons, Beutel, Flaschen und Vaku­umverpackungen greifen und Artikelmit einem Gewicht von bis zu 4 kg aufnehmen. Durch maschinel­lesLernen erstellt er seine Strategie zur Kommissionierung jedesArtikels aus dem dichtge­packten Lagerbestand mittels einesvielseitigen Greifarms. So können über 100.000 Artikelpositionen derim eCommerce-Bereich am meisten nachgefragten Produkte erkannt undbearbeitet werden.Der neue Butler PickPal wird bis Mitte des Jahres an verschiedenenStandorten eingeführt. Es wird erwartet, dass er neue Standards inoperativer Effizienz bei Kommissioniergeschwindigkeit und Durch­satzsetzt. Die Butler-Robotiksysteme von GreyOrange kommen bereitsinternational in Vertriebszen­tren in Japan, Hongkong, Indien, Europasowie Nord- und Südamerika zum Einsatz, wo sie die Pro­duktivität desjeweiligen Lagerbetriebs steigern somit die Kosten pro Sendungmerklich reduzieren.Informationen zu GreyOrangeGreyOrange ist ein multinationales Technologieunternehmen, dashochinnovative Robotiksysteme zur Automatisierung der End-to-EndSupply Chain in Lägern, Distributions- und Fulfillment-Centernent­wickelt, herstellt und implementiert. Mit weitreichendenFachkenntnissen, erstklassigem Hard- und Software-Engineering und derLeidenschaft, komplexe Geschäftsprobleme zu lösen, treibt dasUnter­nehmen die Optimierung von Logistik- und Supply-Chain-Prozessenauf der ganzen Welt voran. GreyOrange wurde 2011 gegründet und hatseinen Hauptsitz in Singapur mit Niederlassungen in Indien, Hongkong,Japan, Deutschland und den VAE. Es betreibt ein mit modernster Technik ausge­rüstetes Forschungs-und Entwicklungszentrum in Gurgaon, Indien.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.greyorange.com