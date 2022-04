Greta Thunberg: Klimabericht in Verhandlungen verwässert

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat nach der Veröffentlichung des neuen Berichts des Weltklimarats (IPCC) vor falschem Optimismus gewarnt. "Wenn ihr den neuen IPCC-Bericht lest, behaltet im Hinterkopf, dass die Wissenschaft vorsichtig ist und dass das hier in den Verhandlungen von Ländern verwässert worden ist", schrieb die 19-Jährige am Montag auf Twitter. In dem Bericht drängt der Weltklimarat zu "sofortigen und drastischen" Einsparungen von klimaschädlichen Emissionen, hebt aber auch Fortschritte der vergangenen Jahre hervor.

Vor der Veröffentlichung des Teilberichts zur Begrenzung des Klimawandels hatten die verantwortlichen Forscherinnen und Forscher rund zwei Wochen lang mit Staatenvertretern um finale Formulierungen gerungen. Die endgültige Zusammenfassung für Gesetzgeber wurde am Ende gemeinschaftlich angenommen und gilt damit als international anerkannter Stand der Klimaforschung. Die Wissenschaft hat in den IPCC-Verhandlungen das letzte Wort.

Thunberg kritisierte, manchen scheine es eher darum zu gehen, den Verursachern des Klimawandels falsche Hoffnung zu geben, anstatt "die unverblümte Wahrheit auszusprechen, die uns eine Chance zum Handeln geben würde". Die Initiatorin der Klimabewegung Fridays for Future macht seit langem auf die Verantwortung reicher Industriestaaten mit hohen Emissionen gegenüber dem bislang stärker von Klimawandelfolgen betroffenen globalen Süden aufmerksam.

Der führende Klimaschützer und frühere US-Vizepräsident Al Gore erklärte, der neue IPCC-Bericht mache es mehr als klar, dass die Zeit der halben Sachen und der leeren Versprechungen vorbei sei. Es bestehe eine atemberaubende Kluft zwischen den Versprechungen von Politik, Wirtschaft und Banken und den Handlungen, die nötig seien, um die Ziele des Pariser Weltklimaabkommens zu erreichen. "Wir wissen, welchen Weg wir gehen müssen. Wir können nicht länger warten, um die harten Entscheidungen zu treffen, die notwendig sind, um die Zukunft der menschlichen Zivilisation zu schützen", teilte er mit./swe/DP/nas