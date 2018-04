Wiesbaden (ots) - Mit dem tragikomischen Coming-of-Age-Film LADYBIRD (Start: 19. April) gibt Greta Gerwig, die seit FRANCES H. eineIkone des US-Indie-Kinos ist, ihr Langfilm-Regiedebüt. Mit ihrem Filmerzählt sie auch die Geschichte ihrer Heimatstadt Sacramento, aus dersie als Jugendliche unbedingt ausbrechen wollte. Ein Schicksal, dassihre Hauptfigur Christine "Lady Bird" McPherson, dargestellt vonSaoirse Ronan, mit ihr teilt. Gerwigs Film beschreibt Lady Birds Wegins Erwachsenwerden, erzählt von ihrem Schulalltag, ihren Plänen fürdie Zukunft und auch und vor allem von den ständigen Streitereien mitihrer dominanten und doch aufopferungsvollen Mutter. Die fünfköpfigeExpertenrunde der FBW vergibt das höchste Prädikat "besonderswertvoll" und schreibt in ihrem Gutachten: "Obwohl der Film zeitlichund örtlich genau verortet ist, erzählt er eine universelleGeschichte vom Erwachsenwerden. An Christines Gefühle könnenMillionen andocken. Gerwig blickt ohne Groll zurück auf ihre Wurzeln.Sie gibt allen Figuren ungeheure Wärme, sie entwirft ein freundlichesBild der katholischen Schule Christines und ihrer Heimatstadt, diesie aber auch selbst unbedingt verlassen musste, um ihren eigenen Wegzu finden. Rebellion muss nicht immer laut und schrill sein."Mehr dazu unter:http://www.fbw-filmbewertung.com/film/lady_birdKaninchen jagen und ansonsten friedlich in der Höhle hausen: Dasist die Idealvorstellung der Steinzeitmenschen, die in ihrem Talgemütlich zusammenleben. Doch Dug ist da anders: Er will Abenteuererleben. Als der Bronzemensch Lord Nooth auftaucht und die Truppe ausihrem Tal verjagt, fordert Dug Nooth zu einem Fußballturnier heraus.Das Problem: Keiner aus Dugs Clan kann spielen. Eine wahrhaft epischeHerausforderung für Dug und seine Freunde, von der Regisseur NickPark, der Macher der WALLACE UND GROMIT-Reihe und SHAUN DAS SCHAF, inseinem neuesten Animationsspaß EARLY MAN - STEINZEIT BEREIT (Start:26. April) erzählt. "Nick Park kreiert eine überaus originelle Story,in der er die von seinen Fans seit Jahrzehnten geschätztenkünstlerischen Stärken wieder grandios ausspielt. Er erzählt dierunde und kurzweilige Geschichte mit feinem, scharfsinnigem Humor,britischem Understatement und einer gehörigen Portion Selbstironieauf das Trauma der Engländer, als Erfinder des Fußballs seitJahrzehnten früh bei internationalen Turnieren auszuscheiden. Vorallem schafft er es, den Gesichtern der beliebten, unverwechselbarenKnetfiguren wieder die gesamte Bandbreite menschlicher Emotioneneinzuhauchen." Hierfür verleiht die unabhängige Jury der FBW dasPrädikat "besonders wertvoll". Und auch die FBW-Jugend Filmjuryempfiehlt den "spannenden und farbenfrohen" Film ab fünf Jahren mitvier von fünf Sternen.Mehr dazu unter:http://www.fbw-filmbewertung.com/film/early_man_steinzeit_bereithttp://www.jugend-filmjury.com/film/early_man_steinzeit_bereitIm Mittelpunkt des zweiten Spielfilms der französischenRegisseurin Blandine Lenoir, MADAME AURORA UND DER DER DUFT VONFRÜHLING (Start: 26. April) steht Aurora (gespielt von Agnès Jaoui),die sich vor einiger Zeit von ihrem Mann getrennt hat. Die großeTochter ist schon aus dem Haus und erwartet bald ihr erstes Kind. Undauch die zweite schickt sich an, bald flügge zu werden und das Nestzu verlassen. Aurora indes hat ihre ganz eigenen Sorgen und Probleme- aber dann taucht plötzlich eine alte Jugendliebe auf ... Für dieJury der FBW, die den Film mit dem höchsten Prädikat "besonderswertvoll" auszeichnete, changiert "die souverän inszenierteTragikomödie geschickt zwischen den Genres und versteht es, leichteUnterhaltung und gelungenen Humor mit präziser Zeichnung einesLebensabschnitts zu verbinden, der sonst oft im Kino nur mitZotigkeit und wenig Verständnis für die spezielle Situation derWechseljahre dargestellt wird." Zudem, so die Jury, inszeniertBlandine Lenoir ihre Geschichte, "die man als "Coming-out-of-age"bezeichnen könnte, überaus feinfühlig und paart dies mit Witz undHumor, der nicht auf oberflächliche Lacher abzielt, sondern wirklichgekonnt ist". Dies alles, so kommt die Jury in ihrem Gutachten zumSchluss, macht MADAME AURORA zu einem "Kleinod des französischenFilms". Mehr dazu unter: http://www.fbw-filmbewertung.com/film/madame_aurora_und_der_duft_von_fruehlingMehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungenunter www.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachtern aus einem Pool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres. Die Jugend Filmjurys der FBW sind mit 10-14-jährigen Schülerinnen und Schülern besetzt. Sie sind an insgesamt acht Standorten in Deutschland etabliert und sichten vor Kinostart das Filmprogramm für 5-14-jährige.