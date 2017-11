Gresham rückt im Chartis RiskTech100® weiter auf

London (ots/PRNewswire) -Gresham (https://www.gresham-computing.com/), das führendeSoftware- und Dienstleistungsunternehmen mit Spezialisierung auf dieBereitstellung von Transaktionskontroll- und Datenintegritätslösungenin Echtzeit für Unternehmen, hat sein Rating im Chartis-BerichtRiskTech100® 2018 zum zweiten Mal in Folge erhöht.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/530491/Gresham.jpg )Gresham wurde in diesem Jahr bereits zum dritten Mal unter die Top50 der RiskTech100® gewählt und stieg insgesamt um 7 Plätze auf denPlatz 36. Datenintegrität und -kontrolle bleiben ein Schlüsselelementdes Chartis-Berichts, in dem Gresham als führend in seiner Kategoriebezeichnet und als "grundlegend für die digitale Transformation"hervorgehoben wird.Rob Stubbs, Forschungsleiter bei Chartis, kommentierte: "Greshamist in der RiskTech100®-Tabelle weiterhin auf dem Weg nach oben. AIund ML sind die Hauptmerkmale von Datenintegrität und -kontrolle undGresham demonstriert weiterhin die Fähigkeit, diese Technologieneffektiv zu nutzen."Ian Manocha, CEO bei Gresham, sagte: "Datenintegrität und-kontrolle stehen weiterhin ganz oben auf der Agenda von Unternehmen,die in diesem Bereich in Spezialisten investieren. Unser anhaltenderKundenzuwachs und unser stetiger Anstieg in der RiskTech100® zeugenvon unserem Know-how und Innovationskraft in diesem Bereich.Informationen zu GreshamDie preisgekrönte Clareti-Softwareplattform von Gresham wurdeentwickelt, um Finanzinstituten völlige Sicherheit bei ihrerDatenverarbeitung zu geben. Clareti ist eine hochflexible undvollständig skalierbare Plattform zur Gewährleistung derDatenintegrität in Unternehmen und wurde entwickelt, um die derzeitschwierigsten Probleme in den Bereichen Finanzkontrolle, internesRisikomanagement, Datenverwaltung und Compliance zu lösen. DasAnwendungsportfolio von Gresham auf Basis der Clareti-Plattform, zudem Clareti Transaction Control (CTC), Clareti Accounts ReceivableManagement (Clareti ARM), Clareti Loan Control (CLC) und Clareti 24Integration Objects (C24 IO) gehören, bietet innovativebranchenspezifische Lösungen für die Datenverwaltung in Echtzeit.Gresham Technologies plc ist ein führendes Software- undDienstleistungsunternehmen, das sich auf die Bereitstellung vonTransaktionskontroll- und Datenintegritätslösungen in Echtzeit fürUnternehmen spezialisiert hat. Das Unternehmen ist am Hauptmarkt derLondoner Börse (GHT.L) notiert und hat seinen Hauptsitz in London. Zuseinen Kunden zählen einige der weltweit größten Finanzinstitute, diealle lokal von Niederlassungen in Europa, Nordamerika und in derAsien-Pazifik-Region betreut werden.Informationen zu ChartisChartis ist der führende Anbieter von Forschung und Analyse aufdem globalen Markt für Risikotechnologie. Chartis gehört zu derHoldinggesellschaft Infopro Digital, die marktführende Marken wiebeispielsweise Risk and Waters Technology besitzt. Das Ziel vonChartis ist es, Unternehmen zu unterstützen, um deren Erfolg durchbesseres Risikomanagement, Corporate Governance und Compliancevoranzubringen. Des Weiteren hilft Chartis Kunden, fundiertetechnologische und fachliche Entscheidungen zu treffen, indemdetaillierte Analysen und praktische Ratschläge zu nahezu sämtlichenFacetten der Risikotechnologien zur Verfügung gestellt werden.RiskTech Quadrant®, RiskTech100® und FinTech QuadrantTM sindregistrierte Marken von Chartis Research(http://www.chartis-research.com).Weitere Informationen finden Sie unter http://www.greshamtech.com/oder auf Twitter @GreshamTech (https://twitter.com/greshamtech).Pressekontakt:Ginette LacroixGresham+44(0)20-7653-0295Original-Content von: Gresham Tech, übermittelt durch news aktuell