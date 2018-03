Gresham Tech kündigt Rekordergebnisse an - 74%ige Steigerung der Clareti Software-Umsätze

London (ots/PRNewswire) -Gresham, das führende Software- und Dienstleistungsunternehmen mitSpezialisierung auf die Bereitstellung von Transaktionskontroll- undDatenintegritätslösungen in Echtzeit für Unternehmen, freut sich,seine Jahresergebnisse zum 31. Dezember 2017 bekannt zu geben.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/530491/Gresham.jpg )Höhepunkte- Steigerung der Gruppenumsätze um 26 % auf 21,7 Mio. £- Steigerung der Clareti-Umsätze auf um 48 % auf 11,1 Mio. £ undSteigerung der Clareti-Softwareumsätze um 74 %.- Steigerung des angepassten EBITDA um 34 %Die Nachfrage der Finanzindustrie nach modernen, flexiblerenLösungen für Herausforderungen in Bezug auf die Datenqualität wächstweiter, da behördlicher Druck, Datenkomplexität undTransaktionsvolumen weiter zunehmen. Während des Jahres 2017 habensich fünfzehn neue Kunden aus den Branchen Bankwesen,Investment-Management, Versicherungsvermittlung und Energie undRohstoffe für Clareti Transaction Control (CTC) entschieden. Auch imerweiterten Clareti-Portfolio (Clareti Analytics, Clareti AccountsReceivable Management, Clareti 24 Adapters und das Cloud-Angebot desUnternehmens, Clareti-as-a-Service) wurden Neukunden gewonnen.Der Fokus auf Kontinentaleuropa und Nordamerika führte für Greshamzu hohem Wachstum in beiden Regionen. Für 2018 sind weitereInvestitionen geplant.Ian Manocha, Vorstandsvorsitzender von Gresham, meinte hierzu:"Wir freuen uns, aufgrund des Erfolgs der Clareti-Geschäfte einRekordergebnis bekanntzugeben. Wir investieren weiter in Ressourcenzur Weiterentwicklung unserer Geschäfte, damit unsereWachstumsdynamik weiter anhält, und werden die Clareti-Plattform als"De-facto"-Standard für Unternehmen etablieren, die komplexeHerausforderungen in Bezug auf die Datenverarbeitung haben und ihregeschäftliche Datenintegrität und Evidenzkontrolle verbessernmöchten."Die vollständige RNS-Mitteilung finden Sie hier (https://www.greshamtech.com/regulatory-announcements/annual-financial-report-announcement-17) auf unserer Webseite.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.greshamtech.com/oder auf Twitter @GreshamTech (https://twitter.com/greshamtech)Pressekontakt:Paul WhiteChief Marketing Officermarketing@greshamtech.com+44(0)20-7653-0222Original-Content von: Gresham Tech, übermittelt durch news aktuell