Gresham Tech gibt Partnerschaft mit Trax für MiFID II-Datenabgleichsservice bekannt

London (ots/PRNewswire) - Gresham (http://www.greshamtech.com/),ein in London ansässiges FinTech-Softwareunternehmen und führenderAnbieter von Datenintegritätslösungen für Unternehmen kündigte heuteeine strategische Partnerschaft mit Trax an, der Geschäftssparte fürPost-Trade-Dienstleistungen und europäische Marktdaten vonMarketAxess. Trax wird mithilfe der Clareti-Plattform von Greshameinen anspruchsvollen 3-Wege-Abgleichsservice für behördlichesTransaktions-Reporting betreiben.Für ein vollständiges und korrektes Reporting von Transaktionenunter MiFID II ist der Datenabgleich (Reconciliation) verpflichtend.Der Regulatory Technical Standard (RTS) 22, Artikel 15, besagt, dassInvestmentunternehmen einen Abgleich der unternehmenseigenenTransaktionsdaten und der von den zuständigen nationalen Behörden(National Competent Authorities, NCAs) veröffentlichten Handelsdatendurchführen müssen. Der neue ARM (Approved ReportingMechanism)-Dienst bietet Unternehmen höhere Zuverlässigkeit in Bezugauf die Datenintegrität und ist über verschiedene Handelssysteme undStandorte des Transaktions-Reportings hinweg einsetzbar.Die meisten Handelsunternehmen haben zwar die behördlichenBerichtspflichten unter MiFID II umgesetzt und die entsprechendeTransparenz geliefert, sind aber auf der Suche nach Möglichkeiten,ihre betrieblichen Kontrollinstrumente mit größerer Effizienz undbesserer Datenqualität einzusetzen.Ian Manocha, Vorstandsvorsitzender von Gresham, meinte hierzu:"Einige ARM-Dienste können nur einfache Berichtsprozesse liefern undsind durch veraltete Software limitiert, die die Effizienz undKomplexität des angebotenen Dienstes begrenzen. Wir freuen uns überdie Zusammenarbeit mit Trax, das mit diesem einfachen3-Wege-Datenabgleich in Echtzeit selbst seinen komplexesten Kundenerstmalig ein Produkt anbieten kann, das absolut vertrauenswürdigist."Die individuelle Verantwortlichkeit bekam durch die Einführung dessogenannten Senior Manager Regime durch die Finanzkontrollbehörden(FCA) einen deutlich höheren Stellenwert, da weitreichendeKonsequenzen für Führungskräfte vorgesehen sind, die in Bezug auf dasTransaktions-Reporting keine Kontrolle und effektive Anleitungvorweisen können. Die Clareti-Plattform von Gresham liefert absolutePräzision und weist eine ganzheitliche Kontrolle zwischenunterschiedlichen Handelssystemen, Reporting-Systemen und NCAs auf.Chris Smith, Vorsitzender von Trax, fügte hinzu: "Gresham bieteteine innovative Technologielösung, mit der wir unsereDatenkontrollinstrumente effizient konfigurieren können. DieGeschwindigkeit der Kundenintegration hat sich als wichtiger Vorteilwährend des Onboarding-Prozesses erwiesen, da verschiedeneDatenformate und höchste Datenvolumen angeboten werden. Mit Greshamkönnen wir unseren Kunden eine Abgleichslösung zur Einhaltung ihrerBerichtspflichten anbieten, in die sie volles Vertrauen haben könnenund die ihnen die vollständige Kontrolle über ihre Datenintegritätbietet."Peyman Mestchian, FinTech-Experte und -Berater kommentierte: "Inder aktuellen ereignisgesteuerten Welt mit Echtzeit- undIntraday-Handel ist die Sicherstellung der Datenqualität einekritische Aufgabe. Die Auswirkung ungenauer und fehlender Daten unddie Kosten für manuelle Korrekturen sind höher denn je. Ein Service,der operationelle Integrität liefern kann, wird diesen Marktaufrütteln."Weitere Informationen unterwww.greshamtech.com/traxpoweredbygresham und bei Twitter @GreshamTech(https://twitter.com/greshamtech).Logo -https://mma.prnewswire.com/media/654184/Gresham_Tech_Logo.jpgPressekontakt:Ginette LacroixGlobal Marketing DirectorTel.: +44 (0)20 7653 0222greshamtech.com | @greshamtechOriginal-Content von: Gresham Tech, übermittelt durch news aktuell