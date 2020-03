Gresham House: Hoch bewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Der Gresham House-Kurs wird am 25.03.2020, 12:57 Uhr an der Heimatbörse London mit 525 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Gresham House auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Gresham House erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 22,56 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche sind im Durchschnitt um 190,17 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -167,61 Prozent im Branchenvergleich für Gresham House bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 147,89 Prozent im letzten Jahr. Gresham House lag 125,33 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Gresham House ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Gresham House-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 66,98, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 66,31, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Gresham House-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 605,57 GBP. Der letzte Schlusskurs (512,5 GBP) weicht somit -15,37 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (630,58 GBP) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-18,73 Prozent), somit erhält die Gresham House-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Gresham House-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.