Grenzpreis für Strom 2016: - 1,6 % zum Vorjahr/Durchschnittserlös bei Abgabe an Haushalte + 0,3 % zum Vorjahr

Der Grenzpreis für Stromlieferungen anSondervertragskunden lag nach vorläufigen Angaben des StatistischenBundesamtes (Destatis) im Jahr 2016 bei 12,49 Cent je Kilowattstunde.Damit ist der Grenzpreis um 1,6 % gegenüber dem Jahr 2015 gesunken -damals hatte er 12,69 Cent je Kilowattstunde betragen.Der Grenzpreis ist gesetzlich definiert als Durchschnittserlös derVersorgungsunternehmen je Kilowattstunde Strom, berechnet ausStromlieferungen an Sondervertragskunden. Gemäß derKonzessionsabgabenverordnung dient der Grenzpreis denEnergieversorgungsunternehmen als Grundlage zur Berechnung derKonzessionsabgaben. Das sind Entgelte, die die Energieversorger denGemeinden für das Recht zahlen müssen, die Letztverbraucher mit Stromzu versorgen und öffentliche Verkehrswege für die Verlegung sowie denBetrieb von Leitungen nutzen zu dürfen.Der Durchschnittserlös bei der Abgabe an alle Letztverbraucherbelief sich im Jahr 2016 - wie bereits im Vorjahr - auf 16,21 Cent jeKilowattstunde. Bei der Abgabe an Haushaltskunden nahmen dieVersorgungsunternehmen 2016 im Durchschnitt 24,06 Cent jeKilowattstunde ein, das waren 0,3 % mehr als 2015.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.