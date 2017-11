Grenzpreis für Gas 2016: - 10,9 % zum Vorjahr/Durchschnittserlös bei Abgabe an Haushalte: - 5,5 % zum Vorjahr

Wiesbaden (ots) - Der Grenzpreis für Gaslieferungen anLetztverbraucher lag im Jahr 2016 bei 3,53 Cent je Kilowattstunde.Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Angabenweiter mitteilt, ist der Grenzpreis damit um 10,9 % gegenüber demJahr 2015 gesunken - damals hatte er 3,96 Cent je Kilowattstundebetragen.Der Grenzpreis ist gesetzlich definiert als Durchschnittserlös jeKilowattstunde (ohne Umsatzsteuer), berechnet aus den Gaslieferungenan alle Letztverbraucher. Gemäß der Konzessionsabgabenverordnungdient der Grenzpreis den Energieversorgungsunternehmen als Grundlagezur Berechnung der Konzessionsabgaben. Das sind Entgelte, die dieEnergieversorger den Gemeinden für das Recht zahlen müssen, dieLetztverbraucher mit Gas zu versorgen und öffentliche Verkehrswegefür die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen nutzen zu dürfen.Der Durchschnittserlös, den die Versorgungsunternehmen aus derGasabgabe an Haushaltskunden erzielt haben, belief sich im Jahr 2016auf 5,19 Cent je Kilowattstunde, 5,5 % weniger als 2015. Bei derAbgabe an die Industrie erhielten sie 2016 im Durchschnitt 2,44 Centje Kilowattstunde. Das war ein Minus von 17,3 % gegenüber 2015.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Jochen Secker,Telefon: +49 (0) 611 / 75 23 05www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell