BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland verlängert die in der Corona-Krise eingeführten stationären Grenzkontrollen zu Tschechien um weitere 14 Tage und beendet die Kontrollen zum österreichischen Bundesland Tirol.



Das teilte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Dienstag in Berlin mit.