Grenzenlose grüne Energie: SOLARWATT entwickelt ersten vollständig modularen Stromspeicher der Welt

Dresden (ots) -- Neuhaus: Fertige Lösungen statt abstrakter Diskussion überEnergiewende- Leistung und Kapazität des Speichers MyReserve Matrix beliebigskalierbar- Neue Einsatzgebiete in Gewerbe und Industrie, höhereWirtschaftlichkeitSOLARWATT, der führende deutsche Premiumanbieter vonPhotovoltaik-Systemen, präsentiert heute in Berlin den erstenvollständig modularen Batteriespeicher der Welt. Das SpeichersystemMyReserve Matrix ist in puncto Kapazität und Leistung nahezuunbegrenzt und eignet sich dadurch für eine beliebige Zahlverschiedener Anwendungsfälle: von der Nutzung in einemEinfamilienhaus, über Handwerksbetriebe bis hin zur Industrie."Während die Politik noch abstrakt über die Umsetzung derEnergiewende diskutiert, können Kunden aus dem Privat- oderGewerbebereich bei uns schon marktreife Lösungen kaufen", sagtSOLARWATT-Geschäftsführer Detlef Neuhaus. "Unsere Speicher derneuesten Generation werden den Stromspeichermarkt grundlegendverändern, denn dies ist das erste System, dass sich flexibel denindividuellen Kundenwünschen anpasst, nicht umgekehrt."Zwei Grundkomponenten in der Größe eines SchuhkartonsDas MyReserve-Speichersystem besteht ab sofort nur noch aus zweiElementen in der Größe eines Schuhkartons: aus dem Batterie-ModulMyReserve Pack und dem MyReserve Command. In Letzterem steckt diegesamte Leistungselektronik des Speichers inklusive Anschlüssen,Sensoren und Software. "Unser gesamtes System basiert auf einerMatrix dieser beiden Grundbausteine", sagt Dr. Andreas Gutsch, derals Geschäftsführer des Technologiezentrums SOLARWATT INNOVATION dieWeiterentwicklung des MyReserve-Speichers verantwortet. SolltenNutzer mehr Speicherkapazität bzw. Leistung benötigen, könnenunbegrenzt viele MyReserve Pack- oder Command-Module kombiniertwerden. Dies ermöglicht anwendungsorientierte Konfigurationen ineiner Größenordnung von 2,2 kWh bis zu 2 MWh. "Mit derkompromisslosen Skalierbarkeit der Leistung und Kapazität gibt eserstmals einen Speicher auf dem Markt, der für alle Einsatzgebietepasst. Unsere Installateure müssen sich nur noch mit diesen beidenKomponenten auseinander setzen. Dies bedeutet einen geringerenSchulungs-, Lager- und Transportaufwand - und nicht zuletzt eineschnellere und einfachere Installation", so Dr. Gutsch weiter.Die exakte Dimensionierung des Speichers ist ein Plus für dieWirtschaftlichkeit der gesamten PV-Anlage. Der modulare Aufbau hatdarüber hinaus Vorteile für die weitere Internationalisierung derSOLARWATT Gruppe: "Die konsequente Modularität wird es unserleichtern, den MyReserve erfolgreich in den verschiedenenAuslandsmärkten einzuführen, die für uns interessant sind", ergänztCarsten Bovenschen, Geschäftsführer der SOLARWATT GmbH. "Sollte derSpeicher an die jeweiligen Gegebenheiten vor Ort angepasst werdenmüssen, ist nur die Modifikation eines der Grundbausteine anstatt desgesamten Speichers notwendig. Dies sorgt für erheblicheSkaleneffekte."Grundstein für Netzdienstleistungen gelegtDie neuen Stromspeicher MyReserve Matrix sind ab Sommer 2017verfügbar. Zukünftig wird auch die Ankopplung weiterer grünerEnergiequellen möglich sein. Damit kann im SOLARWATT Speicher auchStrom aus anderen lokal vorhandenen Quellen wie einer Windenergie-oder Biogasanlage an dem Ort gespeichert werden, wo er erzeugt wurde."Dies ist noch umweltfreundlicher als Öko-Strom, der von grünenStromerzeugern wie Windrädern ins Netz eingespeist wird. Netzausbauist per se mit Folgen für Umwelt und Natur verbunden", sagt DetlefNeuhaus. "Die Fähigkeit, auf andere Energiequellen im Netz zureagieren, legt den Grundstein für mehrwertbildendeNetzdienstleistungen unseres MyReserve", so Neuhaus weiter.Ressourcenschonung dank hoher WiederverwendungsquoteSchon bei der Entwicklung des SOLARWATT MyReserve wurde dergesamte Lebenszyklus des Produktes bis zum Ende durchdacht. SeineModularität erleichtert sowohl die Erweiterung des Speichers als aucheine eventuelle Reparatur. Eine unkomplizierte Demontierbarkeitermöglicht darüber hinaus am Ende der Produkt-Nutzungsphase einesortenreine Materialtrennung, was zu einer ungewöhnlich hohenWiederverwendungsquote der eingesetzten Bauteile von über 80 Prozentbeiträgt. Bis auf die Batteriezellen kommen sämtliche Teile, die fürden MyReserve benötigt werden, aus Deutschland. Die Systeme werden inFrechen bei Köln bzw. in Dresden gefertigt. Damit hat SOLARWATT dieKontrolle über die gesamte Prozesskette der Speicherherstellunginklusive aller elektronischen Komponenten und der Software.Über SOLARWATT:Die 1993 gegründete und weltweit tätige SOLARWATT GmbH mit Sitz inDresden ist der führende deutsche Hersteller vonPhotovoltaiksystemen. Das Unternehmen ist europäischer Marktführerbei Glas-Glas-Solarmodulen und gehört zu den größten Anbietern vonStromspeichern. Alle Produkte werden in Deutschland hergestellt undüberzeugen durch Premiumqualität. 