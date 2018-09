Grenzenlose Freiheit mit Telefónica Deutschland und den Vermarktern der Ad Alliance

Köln (ots) - 11. September 2018 - Besondere Angebote erfordernbesondere Kommunikationsstrategien - damit kennt sich TelefónicaDeutschland bestens aus. Für die Marke O2 bewirbt derTelekommunikationsanbieter unter dem Motto "Grenzenlose Freiheit" denneuen Unlimited-Tarif 'O2 my All in One'. Der TV-Spot, in demMenschen gegen unsichtbare Mauern laufen, die sich erst mitAktivierung des neuen O2 Tarifs auflösen, sorgt bereits fürAufmerksamkeit. Nun erzählen die Ad Alliance-Vermarkter, dieMediaagentur forward Media sowie die Kreativagentur Kolle Rebbe dieGeschichte weiter. Ab Mitte September werden im Portfolio der AdAlliance-Vermarkter Grenzen durchbrochen - sowohl im TV als auchDigital.Im klassischen TV-Spot sorgt der O2 Unlimited-Tarif dafür, dasssich Hindernisse in Luft auflösen, die für Telefónica kreiertenSonderwerbeformen gehen jetzt einen Schritt weiter - hier werden"Hindernisse" durchbrochen: Ab dem 13. September wird O2 mit einemindividueller 3D-Movesplit zum Hingucker für die Zuschauer von RTLund VOX. Zum Start des 3D-Movesplits erscheint der Hintergrund imtypischen O2 Blau. Die Glasoptik bricht, und an der entstandenenBruchstelle eröffnet sich für Zuschauer der Blick in die dahinterliegende O2 Welt. Erst wenn die gesamte Scheibe zerbrochen ist,startet der Spot zum Unlimited-Tarif, der unbegrenztes Surfen mitHighspeed verspricht, unterwegs mit LTE und zu Hause mit VDSL. GenaueInformationen zum Tarif erhalten Nutzer der Bewegtbildangebote von IPDeutschland sowie auf den von G+J e|MS In-Page-seitig vermarktetenAngeboten n-tv.de, GALA.de, STERN.de und CHEFKOCH.de auf spielerischeArt und Weise - mit einem Scroll Takeover und einem digitalenScrollyteller.Die Grundmechanik der beiden digitalen AdSpecials funktioniertähnlich - durch Scrollen. Beim Scroll Takeover wird das Werbemittelvor dem Start des Formats großflächig ausgespielt. Während der Spotläuft, ist Nutzern erstmalig möglich, innerhalb des Werbemittels zuscrollen. Durch das Scrollen wird die Geschichte des 'O2 my All inOne'-Tarifs animiert erzählt. Der Rahmen bleibt auch nach Ablauf desSpots für drei Minuten sichtbar, so dass der Nutzer in Ruhe dieVorteile des Angebotes entdecken kann. Auch beim Scrollytellerfunktioniert die Mechanik über das Scrollen - egal ob über PC,Laptop, Tablet oder Smartphone. Auch hier bleibt der Contentprominent im sichtbaren Bereich. Die Markenbotschaft wird auf derSitebar-Position links und rechts vom Content platziert. Das imSite-Hintergrund platzierte vollflächige Werbemittel ist mit mehrerenSequenzen ausgestattet, die durch Scrollbewegungen des Nutzersausgelöst werden. Durch die Interaktion wird die durchschlagendeGeschichte des O2 Protagonisten erzählt, an deren Ende er die Scheiberechts vom Content durchbricht. Scrollt der User weiter, öffnet sichein im Content integrierter Slot, in dem detaillierte Information zum'O2 my All in One'-Tarif präsentiert werden.Sabine Kloss, Director Brand & Marketing Communications beiTelefónica Deutschland: "O2 ist der Pionier der Freiheit und stehtfür die kompromisslose Selbstbestimmung seiner Kunden. Die neueaufmerksamkeitsstarke Kampagne zeigt die Grenzenlosigkeit desdigitalen Lifestyles, die mit den neuen O2 Tarifen möglich ist. Mitder plattformübergreifenden Kampagne erreichen wir potenziellenKunden jeder Altersgruppe und in jeder Nutzungssituation. Für dienotwendige Aufmerksamkeit sorgen die vielen unterschiedlichenSonderwerbeformen - und hier haben uns die Konzeptideen der AdAlliance-Vermarkter überzeugt."Matthias Dang, Geschäftsführer Ad Alliance. "TelefónicaDeutschland ist ein Kunde, der gerne etwas wagt und Neues ausprobiertund hat mit dem Unlimited-Tarif ein Produkt, bei dem es nicht schwerfällt, Konzeptideen auszuarbeiten. Das Ergebnis kann sich sehenlassen und beweist eindrucksvoll, wie Bewegtbildkampagnen individuellund plattformübergreifend mit den Ad Alliance-Vermarktern umgesetztwerden können."Zur Ad Alliance:Unter dem Dach der 2016 gegründeten Ad Alliance bedienen dieVermarkter G+J e|MS, IP Deutschland, smartclip und seit September2017 SPIEGEL MEDIA die steigende Nachfrage nachgattungsübergreifenden Vermarktungsangeboten im Markt. So bieten dieeinzelnen Vermarkter mit der Ad Alliance koordinierte,reichweitenstarke Angebote, Crossmedia-Lösungen sowie innovativeWerbeprodukte für Werbetreibende und Agenturen an. Dabei verhandelt,schließt und steuert die Ad Alliance Rahmenverträge als Dienstleisterfür die jeweiligen Vermarkter. Mit dem erweiterten Portfolio dereinzelnen Vermarkter unter dem Dach von Ad Alliance werden monatlich99 Prozent der deutschen Bevölkerung erreicht.Pressekontakt:Cordelia WagnerAdaudience GmbHUnternehmenskommunikationTelefon: +49 221 456-74200Cordelia.wagner@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: AdAudience, übermittelt durch news aktuell