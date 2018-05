Grenzen überwinden - zu Land, im Wasser und in Köpfen Zwei neue 45-minütige SWR Dokus: (FOTO)

Baden-Baden / Bodensee (ots) -"Bodenseegeschichten - Salem: Kloster, Schloss, Eliteschule" und"Bodenseegeschichten - Grenzgänge" / Sonntag, 3. Juni 2018 ab 20:15UhrVor 800 Jahren gründeten Mönche ein Kloster am Bodensee, um inAbgeschiedenheit und Askese zu leben und zu arbeiten. Nach NapoleonsSäkularisierung ging das Kloster an das Haus Baden, 1920 wurde hiereine Eliteschule gegründet. Der Film "Bodenseegeschichten - Salem:Kloster, Schloss, Eliteschule" von Harold Woetzel wird am 3. Juni um20:15 Uhr im SWR Fernsehen erstausgestrahlt. In Anschluss läuft um 21Uhr "Bodenseegeschichten - Grenzgänge", ebenfalls von Harold Woetzel.Wie durch ein Brennglas schaut die Doku am Beispiel der DoppelstadtKreuzlingen-Konstanz auf die wechselhaften Deutsch-SchweizerBeziehungen. Wie haben es die Nachbarn geschafft, trotz zweierWeltkriege immer wieder zusammen zu kommen? In der Vorwoche, am 27.Mai um 20:15 Uhr, wird die Episode "Bodenseegeschichten" von GüntherKlein noch einmal gezeigt. (Erstsendung Sommer 2017)Entwicklung des KlostersDer Film begibt sich auf die Suche nach dem, was man den "Geistvon Salem" nennen könnte - das Geheimnis eines Ortes, der vor 800Jahren von Zisterzienser Mönchen gegründet wurde und heute vieleFunktionen hat. Was unter dem Leitspruch "Beten und Arbeiten - ora etlabora" in Abgeschiedenheit und Askese begonnen hatte, entwickeltesich über die Jahrhunderte zu einem Imperium. Die Mönche warenwirtschaftlich erfolgreich und ihre Äbte bewiesen ihre Macht undUnabhängigkeit mit prachtvollen Bauten und Inneneinrichtungen.Miteinander von Schlossherrren, Handwerker und InternatschülerSeit Beginn des 20. Jahrhunderts ist Salem Stammsitz des HausesBaden. Die Tradition der Mönche mit ihren Gärten und Weinbergen wurdedabei aufrecht gehalten und in den alten Gemäuern das Miteinander vonSchlossherren, Handwerkern und Internatsschülern weitergeführt. PrinzMax von Baden, hatte 1920 mit seinem Vertrauten Kurt Hahn in Salemeine der ersten Reformschulen der Welt gegründet. Seither gilt sieals Ausbildungsstätte internationaler Nachwuchseliten.Wechselhafte Deutsch-Schweizer-Beziehung Internationalen Austauschgibt es auch in anderen Regionen des Bodensees, nicht nur durch dievielen Touristen. Die Doppelstadt Konstanz-Kreuzlingen hat einebewegte schweizerisch-deutsche Vergangenheit. Man kaufte ein, hübenund drüben, wo es gerade billiger war, man feierte zusammen,heiratete von hier nach dort. Dütsche und Schwyzer, Deutsche undSchweizer wussten um die Unterschiede und um das, was sie hieraneinander hatten. Bis zum ersten Weltkrieg, als der freiheitlichgesinnten Schweiz der Hurra-Patriotismus der Deutschen unheimlichwurde. Mit der Nazidiktatur geriet die Nachbarschaft zurZerreißprobe.Erinnerungen an das Verhältnis von "hüben und drüben" Ein Reliktaus jener Zeit ist der Festungsgürtel Kreuzlingen. Der ehemaligeOberst Urs Ehrbar führt zu raffiniert getarnten Bauerhäusern undHolzstapeln: Kampfbunker, die bis heute von ihm und anderenEx-Militärs gepflegt werden. Heidi Hofstetter hat im KreuzlingerMuseum Rosenegg alles gesammelt, was das Verhältnis von "hüben unddrüben", beleuchtet. Auch vom Schicksal des Georg Elser wird erzählt,der nach dem knapp gescheiterten Attentat auf Adolf Hitler an derSchweizer Grenze geschnappt wurde.Grenzen zu Land, aber keine Grenze zu Wasser Obwohl drei Länder anihn grenzen, kommt der 63 Kilometer lange Bodensee ohneTrennungslinien aus. Und wenn zur alljährlichen Regatta eleganteSegelboote die Wasseroberfläche zerschneiden, bilden nicht seltengemischte Teams die Mannschaft. Grenzen haben sie allenfalls noch imKopf, die sich sportlichen Frotzeleien entladen."Bodenseegeschichten" auch am 27. MaiBereits in der Vorwoche, am 27. Mai, wird die 90-minütigeDokumentation "Bodenseegeschichten" noch einmal gezeigt. Hierin gehtes unter anderem um die reichhaltige Pflanzenwelt rund um dasSchwäbische Meer: Palmen wachsen auf der Insel Mainau, Gemüsegärten,Obstbaumplantagen und Reben zeigen, wie günstig das Klima hier ist.Klöster und Kirchen sind Zeugen einer bedeutenden VergangenheitSendereihe "Geschichte und Entdeckungen" Die vom SWReigenproduzierten "Bodenseegeschichten" sind Filme aus der Reihe"Geschichte und Entdeckungen". Diese bietet dem Publikum amSonntagabend um 20.15 Uhr im SWR Fernsehen aufwendig produzierteDokus zu unterschiedlichsten Wissensgebieten aus dem deutschenSüdwesten. Darunter Alltags, Technik- oder Kulturgeschichte, aberauch Themen wie Archäologie, Geografie, Reise, Tiere und Natur.Sendungen"Bodenseegeschichten", 27. Mai, 20:15 Uhr SWR Fernsehen(Erstausstrahlung Sommer 2017) "Bodenseegeschichten - Salem: Kloster,Schloss, Eliteschule", 3. Juni 2018, 20.15 Uhr SWR Fernsehen."Bodenseegeschichten - Grenzgänge", 3. Juni 2018, 21 Uhr SWRFernsehen.