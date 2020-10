Grenke: Das wird jetzt entscheidend!

Weitere Suchergebnisse zu "Grenke":

In der zweiten Oktoberhälfte wackelte der Aufwärtstrend, in den die Aktie der Grenke AG nach dem Tief vom 17. September bei 23,92 Euro eingeschwenkt war, gewaltig. Er wurde in den letzten Tagen auch gebrochen und die Aktie ermäßigte sich gestern auf ein neues Tief bei 30,40 Euro.

Heute kann sich der Kurs im Vormittagshandel um 5,57 Prozent verbessern und in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung