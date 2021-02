Grenke: Vorstand schockt mit Rücktritt – ist das die neue Wirecard?

Weitere Suchergebnisse zu "Grenke":

Grenke-Aktien (WKN: A161N3) schalten in den Crashmodus und verlieren -30,81% auf 26,64 Euro. Vorausgegangen war die Nachricht vom Ausscheiden Mark Kindermanns aus dem fünfköpfigen Vorstandsteam. Der Abgang kreiert Misstrauen im Rahmen der Aufklärungsinitiativen des Finanzdienstleisters.

„Im Rahmen der laufenden Prüfungen ist es zu kritischen vorläufigen Bewertungen bisheriger interner Prozesse in der Complianceorganisation und der internen Revision gekommen“, so Grenke am frühen Montagnachmittag. ...





