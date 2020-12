Grenke: Retten sich die Bullen noch einmal ins Ziel?

Weitere Suchergebnisse zu "Grenke":

Sah es vor einer Woche noch so aus, als könne die Grenke-Aktie stark abstürzen, hat sich das Chartbild in den letzten Tagen sehr zum Vorteil der Bullen verbessert, denn diesen ist es gelungen, den Abverkauf am 10. Dezember auf einem Tief bei 34,50 Euro zu stoppen und einen neuen Anstieg einzuleiten.

Dieser erreichte den 50-Tagedurchschnitt bei 38,89 Euro und überwand ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung