Grenke: Nach so langer Zeit …

Grenke, ein Unternehmen aus dem Markt "Spezialisierte Finanzen", notiert aktuell (Stand 02:00 Uhr) mit 73.9 EUR mehr oder weniger gleich (+0.2 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

Nach einem bewährten Schema haben wir Grenke auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Grenke beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,08 Prozent und liegt mit 0,31 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,77) für diese Aktie. Grenke bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Grenke mit einem Wert von 25,76 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 43,14 , womit sich ein Abstand von 40 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Analysteneinschätzung: Grenke erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 6 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 4 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 4 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (91,33 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 23,84 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 73,75 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Grenke erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.