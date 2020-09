Grenke: Eine weitere Attacke der Leerverkäufer könnte noch folgen!

Weitere Suchergebnisse zu "Grenke":

Am 4. Juni vermochte die Grenke-Aktie bis auf 81,75 Euro vorzudringen und damit ihr bisheriges Sommerhoch auszubilden. Anschließend ging der Wert in eine leichte Abwärtsbewegung über. Sie hat sich in der Vorwoche durch den Angriff der Leerverkäufer dramatisch verschärft. Die Anleger ließen die Aktie wie eine heiße Kartoffel fallen und im Tief fiel der Kurs bis auf 23,92 Euro zurück.

