Grenke Analyse: Und Tschüss!

Liebe Trader,

Wertpapiere von Grenke befanden sich vor Kurzem noch an einer wichtigen Schlüsselstelle, die Würfel über den weiteren Werdegang der Aktie sind jetzt aber gefallen. Denn die Aktie hat nun ihre bullische Trendphase verlassen! Übergeordnet verwöhnte nämlich ein Kursverlauf die Grenke-Aktie seit einem Trendwechsel im Dezember 2016 Investoren bereits. Dabei konnten nicht nur Kursgewinne von über 90 Prozent etabliert werden, sondern auch ein sehr spezieller und ebenso seltener Trendverlauf abgespielt werden. Der anfängliche Haupttrend wurde Anfang Juli zur Oberseite verlassen und führte nur wenig später an eine parallel projizierte zweite Ebene aufwärts, in der sich das Wertpapier bis vor wenigen Tagen noch aufgehalten hat. Dieser bislang bullische Trendverlauf wurde aber aufgegeben, wodurch Grenke einen Rang tiefer rutschen und seine kurzfristige Korrektur entsprechend ausdehnen sollte. Für diesen Fall gibt es nur eine erfolgsversprechende Option.

Short-Chance:

Die gerade erst verlassene innere Trendlinie bei der Grenke-Aktie lässt jetzt genügend Raum für ein Short-Investment mit einem Zielbereich bei Vorgängertief bei 78,77 Euro. Darunter dürfte entsprechend die untere Trendlinie um grob 74,60 Euro zu tragen kommen. Ein passender Stop ist jetzt nicht tiefer als 80,90 Euro anzusetzen. Für den Fall eines Kursanstiegs über das Niveau von mindestens 85,00 Euro könnte hingegen eine bullische Ausgangslage bis zu den Jahreshochs von 86,67 Euro geschaffen werden.

Vergessen Sie den DAX und Co.!

Diese 7 Top-Trades dürfen Sie sich jetzt nicht entgehen lassen: Auf Sie wartet mit nur 7 Aktien das Geschäft Ihres Lebens. Selbst wenn die Börse crashen sollte, sind Sie mit diesen 7 Aktien top positioniert. Sichern Sie sich die Namen dieser 7 Aktien jetzt kostenfrei UND schlagen Sie den DAX dieses Jahr um Längen.

>> Jetzt HIER die Namen der 7 Aktien erfahren! GRATIS!

Ein Beitrag von Rafael Müller, direktbroker.de.