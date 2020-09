Grenke Aktie: Wie geht man damit um?

Weitere Suchergebnisse zu "Grenke":

Nachdem Betrugsvorwürfe gegen die Grenke AG bekannt geworden sind, veräußerten Investoren ihre Anteile aus Angst vor einem zweiten Wirecard-Fall. Dies führte dazu, dass der Aktienkurs alleine am 15. und 16. September fast 60 % an Wert verlor. Grenke dementierte alle Vorwürfe bezüglich eventueller Bilanzfälschungen unter Verweis auf die deutsche Bundesbank und konnte so vorerst zumindest für minimale Beruhigung sorgen – am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung