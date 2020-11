Grenke Aktie: Seitwärtsphase setzt sich fort!

Weitere Suchergebnisse zu "Grenke":

Grenke Aktie: Erst im September wurde das Märztief dieses Jahres unterschritten. Damit zeigt sich, dass die Bären das Ruder in der Hand haben. Doch so leicht wollen sich die Bullen offensichtlich nicht geschlagen geben. Denn in den letzten Handelswochen kämpfen sie um einen Anstieg. Aus diesem Grund bewegt sich Grenke nun minimal, zumindest gegenüber den vorangegangenen Bewegungen, hin und her. Wird ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung