Grenke-Aktie: Ob das ausreicht?

Weitere Suchergebnisse zu "Grenke":

Die Grenke-Aktie schlägt noch immer hohe Wellen an den Märkten. Nachdem der britische Investor Fraser Perring schwere Vorwürfe des Betrugs gegenüber dem Unternehmen erhob, kam es an der Börse zu blanker Panik. Die Anleger trennten sich massenhaft von ihren Anteilen und die Kurse stürzten innerhalb kürzester Zeit um etwa 40 Prozent in die Tiefe. Noch immer ist hier keinerlei Besserung in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung