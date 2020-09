Grenke Aktie: Hammer am Montag?

Weitere Suchergebnisse zu "Grenke":

Grenke meldet sich am Montag mit einer neuen Meldung zum Thema Vorwürfe von Viceroy Research. Am Freitag hatte das Unternehmen noch eine Stellungnahme zu den Vorwürfen veröffentlicht. Da lautete der Tenor – den Grenke selbst dieser Stellungnahme gab, Zitat: „GRENKE AG widerlegt Anschuldigungen von Viceroy Research“. In der Stellungnahme wurde auch die Anfertigung eines Sondergutachtens angekündigt. Dieses hatte der Grenke-Vorstand demnach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung