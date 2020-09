Grenke-Aktie – Genug verkauft! Kommt die Gegenbewegung?

Weitere Suchergebnisse zu "Grenke":

Ein regelrechtes Kursmassaker bei Grenke! Die Vorwürfe eines britischen Leerverkäufers hinterlassen Spuren! Die Grenke-Aktie, die sowieso schon Verluste seit Mitte August verzeichnete, stürzt regelrecht ab. So wurden innerhalb von rund zwei Tagen 1,2 Milliarden Euro an Börsenwert vernichtet! Allein am gestrigen Handelstag fiel die Aktie um rund 40% abwärts! Ein Fest für die Leerverkäufer, die auf fallende Kurse gewettet haben! Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



