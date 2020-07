Greiff Capital: Monatsbericht GREIFF „special situations“ Fund – Juni 2020

02.07.2020 – Wir beschließen das erste Halbjahr 2020, das gemessen an den Bewegungen der Aktienmärkte kaum aufregender hätte sein können und jede Achterbahnfahrt vor Neid erblassen lässt. Und wie wir wissen, ist die Nervosität der Marktteilnehmer der Reziproker für das M&A-Geschäft. So sackte das globale Dealvolumen in den ersten sechs Monaten 2020 um rund 50% ab und mutierte somit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung