"Greifen mit Lebensmitteln und Gastronomie an" - Wachstum mit Eigenleistungen und Expansion / Zusammenschluss von Karstadt und Kaufhof: Food- und Gastrobereich unter einheitlicher Führung

Essen (ots) - Im Zuge des Zusammenschlusses von Karstadt undKaufhof, wird der Food- und Gastrobereich eines der entscheidendenWachstumsfelder zusammengelegt und erhält mit Wirkung zum 18. März2019 eine einheitliche Führung. In dessen Verantwortung wird auch derBereich Süßwaren liegen.Neuer CEO dieses Geschäftsfeldes wird Peter Obeldobel (51) bisherCEO und Vorsitzender der Geschäftsführung der Valora Holding GermanyGmbH. In dieser Funktion verantwortete er die Retail- undConvenience-Formate in Deutschland, Österreich und Luxemburg mitinsgesamt 1.300 Standorten. Unter seiner Führung gelang dieNeupositionierung der Formate und die erfolgreiche Fokussierung aufdas Kerngeschäft und der dafür notwendige Kulturwandel imUnternehmen. Zuvor war Peter Obeldobel CEO von CHRIST und WMF Retail.Dr. Stephan Fanderl, CEO des durch den Zusammenschluss vonKarstadt und Kaufhof entstehenden zweitgrößten EuropäischenWarenhausunternehmens, erklärt: "Im Zuge des Zusammenschlusses vonKarstadt und Kaufhof stellen wir den Food- und Gastrobereich, zu demu.a. die Vertriebsmarken LeBuffet, Dinea, Karstadt Feinkost undKaufhof Gourmet gehören, gemeinsam neu auf. Ich freue mich, dass wirmit Peter Obeldobel für diesen Bereich einen erfahrenen CEO gewinnenkonnten, der nicht nur für konsequentes Umsatz- und Ertragswachstumsteht, sondern auch für eine erfolgreiche Neuausrichtung von Format-,Sortiments- und Servicestrategien.Peter Obeldobel sagt: "Die Perspektiven, die sich durch denZusammenschluss und die Schlagkraft der bekannten Marken imLebensmittel- und Gastronomiebereich bieten, sind immens. Bereitsheute werden mit dem bestehenden Eigengeschäft 80 Prozent derBevölkerung im urbanen Raum erreicht.Der Fokus unserer neuen Geschäftseinheit wird nicht nur imBetreiben eigener bestehender Filialen liegen sondern in derEntwicklung neuer Formate und innovativer Partnerschaften, dieinnerhalb und außerhalb des Warenhauses erfolgreich sind."Das Food- und Gastrogeschäft wird nicht nur selbst stärker aufErtrag und Wachstum ausgerichtet, sondern auch positive Effekte aufFrequenz und Aufenthaltsdauer der Warenhäuser haben."Aufenthaltsqualität durch Gastronomie und Besuchshäufigkeit, durchden wiederkehrenden Bedarf an Lebensmitteln zu erhöhen, sind nichtnur für Warenhäuser, sondern auch für die Innenstädte insgesamtwesentliche Attraktivitätsfaktoren", sagt Stephan Fanderl.Pressekontakt:Karstadt Warenhaus Unternehmenskommunikationpresse@karstadt.de02 01 / 727 20 30Original-Content von: Karstadt Warenhaus GmbH, übermittelt durch news aktuell