Gregor Meyle zum `Hutträger des Jahres 2017´ gekürt / Der Hut ist ständiger Begleiter des Singer-/Songwriters; dafür erhielt er den Hut-Award des Hutverbandes GDH e.V. am internationalen Tag des Hutes

Gold Awards für seine Studioalben "New York-Stintino" und "Meilefür Meyle", eine eigene TV Sendung, "Meylensteine", über 200.000begeisterte Konzertbesucher im letzten Jahr, ein Echo, der DeutscheFernsehpreis, usw. usw. Gregor Meyle ist spätestens seit seinerTeilnahme bei der ersten Staffel von "Sing mein Song" aus derhiesigen Singer-/Songwriter-Szene nicht mehr wegzudenken. Das gefälltnicht nur seinen Fans, sondern auch dem Hutverband GDH e.V. Nicht nurbei seinen Konzerten ist der Hut ständiger Begleiter und eine ArtMarkenzeichen geworden. Auch seine Bandmitglieder sind inzwischen vonder Leidenschaft für das Mode-Accessoire infiziert und tragen gerneund oft Kopfbedeckungen. Daher wurde Gregor Meyle am internationalen"Tag des Hutes" am 25. November durch den Gemeinschaft DeutscherHutfachgeschäfte (GDH) e.V. zum "Hutträger des Jahres 2017" gekürt.Gregor Meyle bei der Award-Übergabe in Köln:"Dass ich Hutträger des Jahres 2017 werde, ist eine ganz großeEhre. Der goldene Hut-Award wird einen ganz besonderen Platz bei mirim Tonstudio bekommen. Eingerahmt von Echo und Fernsehpreis! MeineHut-Geschichte hat mit Roger Cicero angefangen, der mir sogar einenHut vermacht hat, den ich in allen Ehren trage. Ich bedanke mich.Geht wohl behütet durchs Leben!"Seit 2013 nominieren die Mitglieder des Gemeinschaft DeutscherHutfachgeschäfte e.V. (GDH), Spezialisten für Kopfbedeckungen vonNorderney bis München, prominente Persönlichkeiten, die gerne undstilsicher Hut und Mütze tragen. 2017 wurde Gregor Meyle zum"Hutträger des Jahres" gewählt, denn er gibt der Kopfbedeckung einsympathisches Gesicht. Seine persönlichen und gefühlvollen Songs wie"Keine ist wie Du", "Hier spricht dein Herz" oder "Die Leichtigkeitdes Seins" gehen nicht nur ins Ohr, sondern auch unter die Haut.Dafür bedankt sich der Hutverband GDH bei Gregor Meyle undüberreichte ihm den "Goldenen Hut", als Symbol für die Wahl zum"Hutträger des Jahres 2017". Die Award-Verleihung wird jährlich am"Tag des Hutes" bekannt gegeben, dem Namenstag der HeiligenKatharina, der von Tokio bis New York weltweit jedes Jahr am 25.November gefeiert wird.Gregor Meyle tritt die Nachfolge an von:Jan Josef Liefers, Hutträger des Jahres 2016, Schauspieler u.a.Tatort- Rechtsmediziner Prof. Karl-Friedrich Boerne aus Münster undMusikerRoger Cicero (verstorben 2016), Hutträger des Jahres 2015,Jazz-MusikerAndreas Hoppe, Hutträger des Jahres 2014, Schauspieler, u.a.Tatort-Kommissar Mario Kopper aus LudwigshafenNadine Angerer, Hutträgerin des Jahres 2013, ehem. Keeperin derFrauenfußball-NationalmannschaftBildtext: Gregor Meyle wurde mit dem goldenen Hut-Award zum`Hutträger des Jahres 2017´ durch den Hutverband, der GemeinschaftDeutscher Hutfachgeschäfte e.V., in Köln ausgezeichnet.Video-Untertitel: Gregor Meyle erhielt vor seinem Konzert in Köln vonGDH-Geschäftsführerin Kirsten Reinhardt den "Goldenen Hut" zum"Hutträger des Jahres 2017".