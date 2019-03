Finanztrends Video zu



Hamburg (ots) - Der frühere Chef der Linkspartei, Gregor Gysi,glaubt nicht, dass Gerhard Schröder jemals Bundeskanzler gewordenwäre, wenn er in der DDR groß geworden wäre. Das hätte "schon vom Typher nicht" gepasst, sagt Gysi in einem Interview mit dem HamburgerMagazin "stern", das am Donnerstag erscheint. "Die Merkel ist es auchnur geworden, weil die Union eine schwere Spendenkrise hatte.Plötzlich drehte sich da was, weil alle im Westen irgendwie etwasdamit zu tun hatten, nur sie aus dem Osten nicht", sagt Gysi.Der Linken-Politiker erzählt im großen stern-Interview über 70Jahre Bundesrepublik, dass er nicht weinen musste, als die Mauergefallen sei. "Es hat mich aber schon berührt. Meiner Lebensgefährtinhabe ich gesagt: 'Das ist der Anfang vom Ende der DDR, darüber mussich jetzt erst mal nachdenken.'" Außerdem habe er am darauf folgendenTag einen Mordprozess als Anwalt gehabt. "Und ich kenn doch diedeutsche Justiz: Wegen Weltereignissen fällt keine Verhandlung aus."Gysi schildert im stern auch, wie sehr der Westen ihn kulturellbeeinflusst und ihn die "tief sitzende Intellektuellenfeindlichkeit"in der DDR gestört habe. "Einen bestimmten Humor mochten Funktionärenicht, Ironie mochten sie auch nicht, sie war ihnen eher fremd. Aberich konnte nicht anders sein." Gysi war im Dezember 1989, einen Monatnach dem Mauerfall, zum Vorsitzenden der SED-Nachfolgepartei PDSgewählt worden und hatte die Partei drei Monate später in die erstenfreien Wahlen zur DDR-Volkskammer geführt.In jenen Tagen habe er "manchmal schon" gespürt, dass erGeschichte schreiben würde. Im Dezember 1989 habe er mit demdamaligen KPdSU-Generalsekretär Michail Gorbatschow telefoniert. "Derhat mir gesagt: 'Wenn Sie die SED aufgeben, geben Sie die DDR auf.Wenn Sie die DDR aufgeben, geben Sie die Sowjetunion auf.' Da habeich gesagt: 'Wissen Sie, auf den Schultern eines kleinen BerlinerAdvokaten reicht mein Verein. Da brauche ich nicht noch die ganzeSowjetunion obendrauf.' Das war das einzige Mal, dass er lachenmusste."Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern frei zurVeröffentlichung.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon: 040 - 3703 2468, E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell