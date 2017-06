Bonn (ots) - Für Gregor Gysi (Die Linke) ist imBundestagswahlkampf nicht nur die Frage "Regierung oder Opposition"entscheidend, sondern der Blick auf das große Ganze. Um wichtigedemokratische Strukturen zu retten, seien gesellschaftlicheVeränderungen nötig. "Wir brauchen in Deutschland dringend einenRegierungswechsel. Wenn wir wieder eine Große Koalition bekommen,gefährdet das nicht nur die Demokratie, es schwächt die EuropäischeUnion, es bleibt bei der prekären Beschäftigung im Niedriglohnsektor- das geht nicht gut. Das Interesse, die AfD zu wählen, wird immergrößer", sagte Gysi dem TV-Sender phoenix beim Bundesparteitag derLinken in Hannover.Als Präsident der europäischen Linken wolle er versuchen, dieLinke so zu stärken, dass sie der immer erfolgreicher werdendeneuropäischen Rechten gegenüber stehen könne: "Im Augenblick sind wirdafür zu schwach. Wenn sich das ändert, wird uns auch die Mitteschätzen, denn sie will die Rechtsentwicklung auch nicht." Alle, diemit Europa zu tun hätten, müssten begreifen, dass der Sozialabbau imSüden die EU zerstöre und die Rechte immer stärker werden lasse."Diese Entwicklung bereitet mir richtig große Sorgen. Deshalb müssenwir vielleicht mal alle neu nachdenken, auch die Vertreter vonMedien, Kunst, Kultur, Gewerkschaften, Wirtschaft, Wissenschaft,Kirchen und Politik. Was können wir gegen bestimmte Entwicklungentun? Dann können wir uns ja alle wieder streiten wie dieKesselflicker, aber bestimmte Sachen müssen wir versuchen zuverhindern", sagte er.Der Ausgang der Neuwahlen in Großbritannien und die Niederlage derKonservativen mache ihm dagegen wieder ein wenig Hoffnung. Für ihnzeige die Wahl zudem, dass es eigentlich eine Mehrheit gegen denBrexit gebe. Gysi warf jedoch ein: "Aber nun ist es entschieden, undnun dürfen wir einen Fehler nicht machen: Wenn wir zu vieleZugeständnisse an Großbritannien machen, dann laden wir zum Austrittaus der EU ein. Das können wir uns überhaupt nicht leisten. Wenn sieraus wollen, dann müssen sie auch raus gehen. Großbritannien ist einanderes Land als Frankreich. Wenn Frankreich die EU verließe, ist sietot. Bei Großbritannien nicht, aber ein harter Schlag ist es schon."Bezogen auf seine eigene Partei stellte er einenGenerationswechsel fest: "Im geschäftsführenden Parteivorstandbefindet sich überhaupt kein ehemaliges SED-Mitglied mehr. In derFraktion ist es auch nur noch ein kleines Häufchen. Das ist eine neueGeneration, vor allem in den alten Bundesländern, aber zunehmend auchin den neuen Bundesländern." Die Geschichte und Entwicklung derPartei dürfe man hingegen nicht vergessen. "Es ist uns schon etwasgelungen, aus der SED die PDS zu machen und dann zusammen mit derWASG daraus eine Linke zu machen, die jetzt eine bundesweiteBedeutung hat. Das war harte Arbeit, das ist auch ein Wert und wirdürfen es auf gar keinen Fall leichtfertig verspielen", so Gysiweiter.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell