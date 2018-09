Gregor Bäurle wird SNB-Delegierter für die Zentralschweiz

Zürich (awp) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat Gregor Bäurle zum Delegierten für Wirtschaftkontakte in der Region Zentralschweiz ernannt. Bäuerle tritt seine Stelle am 1. Oktober an.

Er übernimmt in dieser Funktion die Nachfolge von Walter Näf, der im Auftrag der SNB auf den 1. Januar 2019 zur Schweizerischen Delegation bei der OECD in Paris wechselt, wie die SNB am Dienstag mitteilte.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten