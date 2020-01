Greggs: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Greggs, ein Unternehmen aus dem Markt "Restaurants", notiert aktuell (Stand 04:28 Uhr) mit 2288 GBP stark im Minus (-1.97 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Unsere Analysten haben Greggs nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 31,59 und liegt mit 37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit) von 50,05. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Greggs auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Greggs investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,55 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Hotels Restaurants und Freizeit einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,34 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Damit erhält die Greggs-Aktie ein "Sell"-Rating.