Greenwich Lifesciences-Aktie: Wird aus diesem Anstieg mehr?

Die Aktie der Greenwich Lifesciences Inc. vollzog im Herbst eine unspektakuläre Seitwärtsbewegung im Bereich von 5,50 US-Dollar. Sie endete im Dezember sehr abrupt, als der Kurs am 9. Dezember zu einem kometenhaften Anstieg ansetzte. In der Spitze waren die Anleger bereit, 158,07 US-Dollar für den Wert zu bezahlen.

Anschließend kamen die Notierungen schnell wieder zurück und die Aktie ging im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung