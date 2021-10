Greentree Hospitality Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Für die Aktie Greentree Hospitality aus dem Segment "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien" wird an der heimatlichen Börse New York am 24.10.2021, 02:00 Uhr, ein Kurs von 8.7 USD geführt.

Unser Analystenteam hat Greentree Hospitality auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,09 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Greentree Hospitality damit 77,4 Prozent unter dem Durchschnitt (41,32 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 22,91 Prozent. Greentree Hospitality liegt aktuell 59 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Greentree Hospitality aktuell 1,92. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,96 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Greentree Hospitality bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Greentree Hospitality. Es gab insgesamt fünf positive und sieben negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Greentree Hospitality daher eine "Sell"-Einschätzung. Insgesamt erhält Greentree Hospitality von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Sell"-Rating.