Greensill Bank AG - Weiterer Neuzugang im Deutschen Factoring-Verband

Berlin (ots) - Die Greensill Bank AG, Bremen, ist neuestesMitglied im Deutschen Factoring-Verband. Die Greensill Bank AG isteine Privatbank und Einlageninstitut mit Sitz in Bremen. Sie ist einwesentlicher Bestandteil der Greensill-Gruppe und eine 100%-Tochterder Greensill Capital (UK) Limited. Die Gruppe bietet weltweitindividuelle Lösungen im Bereich "Working Capital Solutions" an. DerSchwerpunkt liegt in technologieorientierten "Supply Chain FinanceProgrammen". Dazu zählen neben kundenindividuellenAccount-Receivable-Programmen (Stilles Factoring) auchReverse-Factoring-Modelle."Wir freuen uns eine weitere Bank in den Reihen des DeutschenFactoring-Verbandes begrüßen zu dürfen, Supply Chain Finance Lösungenwerden immer mehr nachgefragt", kommentiert Michael Menke, Mitglieddes Vorstandes, die Neuaufnahme.Der Deutsche Factoring-Verband vertritt damit nun 41 führendeFactoring-Institute mit einem Marktanteil von ca. 98 Prozent desverbandlich organisierten Factoring-Volumens. Der Verband wächstneben den Umsatzvolumina damit auch kontinuierlich in seinerMitgliederanzahl und bestätigt seine erfolgreiche Arbeit im 44. Jahrdes Bestehens als führender Verband in Deutschland für Factoring.Mehr Informationen zum Thema Factoring und zur Greensill Bank AGfinden Sie unter: www.factoring.de und www.greensill-bank.com.Pressekontakt:Deutscher Factoring-Verband e.V.Dr. jur. Alexander M. Moseschus, VerbandsgeschäftsführerBehrenstr. 73, 10117 BerlinTelefon: 030-20 654 654,Fax: 030-20 654 656E-Mail: kontakt@factoring.de