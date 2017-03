Greenpeace-Umfrage: Kurzer Kick für modischen Chic / Nach dem Konsum folgt der Kater

Hamburg (ots) - Frühlingsmode lockt in die Geschäfte - doch in denSchränken liegen noch nie getragene Kleidungsstücke. Nach einerrepräsentativen Greenpeace-Umfrage besitzen die meisten deutschenFrauen (60 Prozent) bereits mehr Kleidung, als sie benötigen (DieErgebnisse online: http://gpurl.de/wp0Te). Trotzdem wird weitereingekauft: Schnell wechselnde Kollektionen und Rabattaktionentreiben die Kauflust an. Ebenfalls 60 Prozent der Frauen fühlen sichnach dem Einkaufen erschöpft und ausgelaugt. "Auf den Kick folgt derKater", erklärt Greenpeace-Textilexpertin Alexandra Perschau dieUmfrage-Ergebnisse. "Der pausenlose Modekonsum macht Menschenunglücklich und schadet der Umwelt. In den Herstellungsländernvergiften beispielsweise schädliche Textilchemikalien Mensch undUmwelt." Mit der Kampagne "Detox" engagiert sich dieUmweltorganisation Greenpeace für eine schadstofffreieTextilherstellung und einen bewussten Konsum von Kleidung.Die im Auftrag von Greenpeace durchgeführte Umfrage des InstitutNuggets vom Februar 2017 unter 1015 Frauen zwischen 18 und 40 Jahrenzeigt auch, dass die Shopping-Lust suchtähnliche Züge annehmen kann.Frauen, die sich von Facebook und Instagram modisch inspirierenlassen, halten ihre selbst gesteckten finanziellen Grenzen beimKleiderkauf oft nicht ein. Etwa jede Vierte verheimlicht, wievielKleidung sie gekauft hat. "In den Sozialen Medien werden pausenlosbrandneue Outfits beworben - da fällt es schwer, dem Shopping-Impulszu widerstehen. Oft folgt ein Gefühl der inneren Leere", sagtPerschau.Statt Klamotten von der Stange: Vintage, Upcycling und DIYDie Umfrage zeigt, dass Shopping nicht mit dem Kauf von benötigtenWaren gleichzusetzen ist. Die Beweggründe sind vielfältig und meistpositiv besetzt: Gekauft wird, um sich aufzumuntern, um Stressabzubauen oder das Selbstwertgefühl zu steigern. Rabatte und andereAktionsangebote führen darüber hinaus bei jeder Zweiten zuungeplanten Käufen. Trotz des bestehenden Überflusses gebenVerbraucherinnen im Durchschnitt jeden Monat fast 100 Euro fürKleidung, Schuhe, Taschen und Accessoires aus. Als wichtigsteKaufkriterien nennen so gut wie alle Frauen Aussehen (96 Prozent) undPreis (85 Prozent), nur die Hälfte haben Interesse an den sozialenProduktionsbedingungen (55 Prozent) und der Umweltverträglichkeit (52Prozent).Im Wochenrhythmus bietet die Fast-Fashion-Industrie neueKollektionen an, anstatt langlebige und hochwertigere Kleidung zuproduzieren, die reparierbar und kreislauffähig ist. Doch es zeichnetsich ein neues Bewusstsein unter der Mode-Avantgarde ab: Vintage,Upcycling und Do-It-Yourself sind angesagt, Kleidung als Wegwerfwareist bei den Trendsettern out", erklärt Perschau. Ein verändertesKonsumverhalten ist essentiell, um die Umweltfolgen der rasantwachsenden Textilindustrie einzudämmen.Achtung Redaktionen: Rückfragen bitte an Alexandra Perschau, Tel.0151-5765 5110, oder Pressesprecherin Simone Miller, Tel.040-30618-343. Greenpeace-Pressestelle: Telefon 040-30618-340, Emailpresse@greenpeace.de; Greenpeace auf Twitter:http://twitter.com/greenpeace_de, auf Facebook:www.facebook.com/greenpeace.de.Original-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuell