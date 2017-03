Greenpeace-Städteranking: Berlin trotz Mängel Spitzenreiter Deutsche Städte bauen ökologischen Verkehr zu unentschlossen aus

Hamburg (ots) - Hamburg, 23. 3. 2017 - Die 14 größten deutschenStädte müssen alle deutlich mehr tun, um ökologische Verkehrsangeboteauszubauen. Ein heute von Greenpeace veröffentlichtes Städterankingzeigt, dass Spitzenreiter Berlin zwar eine historisch niedrigeAutodichte hat, aber auch noch immer Lücken im öffentlichenSchienennetz. In Deutschlands zweitgrößter Stadt Hamburg (Platz 10)sind noch immer ganze Stadtteile vom leistungsfähigen ÖPNVabgeschnitten. Nordrhein-westfälische Städte wie Dortmund, Essen undDüsseldorf landen wegen schlechter Luft und ausbleibenderGegenmaßnahmen am Ende des Rankings. "Noch macht es keine deruntersuchten Städte ihren Bewohnern leicht, ohne eigenes Autoauszukommen", sagt Daniel Moser, Greenpeace-Verkehrsexperte. DasRanking online: http://gpurl.de/LNKkKStädte stehen von zwei Seiten unter Druck, eine neue, saubereVerkehrspolitik zu entwickeln. Seit Jahren überhöhte Schadstoffwertehaben zu einer Vielzahl von Klagen und einer Debatte über Fahrverbotefür schmutzige Dieselautos geführt. Zudem wünscht sich eine Mehrheitder Menschen Innenstädte, die ohne individuellen Autoverkehrauskommen (Studie "Umweltbewusstsein in Deutschland 2014", S.12:http://bit.ly/2fZs4Dw). "In modernen, lebenswerten Städte fahrenkünftig deutlich weniger Autos. Deshalb müssen schon heute saubereAlternativen wie geteilte E-Autos, ein gutes Netz an Radwege und einattraktiver, leistungsfähiger ÖPNV gefördert werden", so Moser.Städte können Radverkehr und ÖPNV auch ohne den Bund stärkenStädte können auch ohne Hilfe des Bunds saubere Alternativen zumeigenen Auto fördern. Der konsequente Ausbau des Radverkehrs etwa istvergleichsweise günstig und lässt sich von Kommunen alleine steuern.Auch können Städte einen leistungsstarken und attraktiven Nahverkehraufbauen und gleichzeitig die Flächen für private Autos reduzieren.Trotz erster positiver Ansätze für eine ökologische Verkehrswende,bleibt das eigene Auto zu häufig das Maß städtischer Verkehrsplanung.Da viele Städte wachsen, verschärfen sich so die bekannten Problemen:lange Stauzeiten, hoher Flächenverbrauch, schlechte Luft und vielLärm.Das Hamburger Stadtplanungsbüro Urbanista hat das Ranking imAuftrag von Greenpeace erstellt. Es basiert auf einem System von 22Messgrößen, das Städte in drei Disziplinen bewertet: Angebot an neuenMobilitätsformen wie Leihräder und -autos; Schutz von Umwelt undGesundheit gemessen etwa an der Belastung durch Stickoxide undFeinstaub; Erreichbarkeit von leistungsfähigen U-, S- undStraßenbahnen. Das Ranking stützt sich dabei auf die jeweils jüngstenverfügbaren Daten. Insbesondere die Verteilung der zurückgelegtenWege auf einzelne Verkehrsträger (Modal Split) wird von den Städtenjedoch bislang zu unregelmäßig veröffentlicht. Als positives Beispieleiner Stadt, die konsequent den Radverkehr fördert, läuft Freiburgaußer Konkurrenz mit.Achtung Redaktionen: Rückfragen bitte an Daniel Moser, Tel.0151-652 910 25, oder Pressesprecher Gregor Kessler, Tel. 0151-72 7029 18. Greenpeace-Pressestelle: Telefon 040-30618-340, Emailpresse@greenpeace.de; Greenpeace im Internet: www.greenpeace.de, aufTwitter: http://twitter.com/greenpeace_de, auf Facebook:www.facebook.com/greenpeace.de.Original-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuell